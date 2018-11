ZHUHAI, Chine — Ashleigh Barty a effacé un déficit d’un set et renversé la championne en titre Julia Görges 4-6, 6-3, 6-2 en demi-finales du Trophée de l’élite de la WTA, samedi.

L’Australienne affrontera en finale dimanche la favorite locale Wang Qiang, qui a surpris Garbine Muguruza 6-2, 6-0.

Barty a réussi un as de plus que son adversaire — 8-7 —, mais elle a aussi commis six doubles fautes, contre seulement deux pour Görges.

Elle a gagné son seul match précédent en carrière contre Wang, à Strasbourg plus tôt cette saison.

Wang a décoché sept as et converti cinq de ses sept balles de bris contre Muguruza, devenant ainsi la première joueuse chinoise à atteindre la finale de ce tournoi.

Elle a été appelée en renfort à la suite de l’abandon de l’Américaine Madison Keys, en raison d’une blessure au genou gauche.

Le tournoi de Zhuhai regroupe les meilleures joueuses qui n’ont pas été invitées aux Finales de la WTA à Singapour la semaine dernière. Les 12 joueuses ont été séparées en quatre groupes, et la gagnante de chacun d’entre eux accédait au carré d’as.