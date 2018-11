MONTRÉAL — Yanni Gourde se souvient très bien de la saison 2012-2013 et des huit matchs qu’il a joués avec les Bulls de San Francisco, une formation de la ECHL qui disputait ses matchs locaux dans le vétuste Cow Palace. Il s’en est passé de belles choses dans sa vie depuis ces jours, des jours qu’il s’est remémorés avec le sourire samedi matin.

La plus récente de ces belles journées est survenue vendredi lorsque l’attaquant de Saint-Narcisse a paraphé une prolongation de contrat de six ans avec le Lightning de Tampa Bay, d’une valeur moyenne annuelle tout juste inférieure à 5,2 M$.

«Yanni est un joueur important au sein de notre équipe. Il est utilisé à toutes les sauces par les entraîneurs. Avec sa vitesse et sa ténacité sur la glace, Yanni représente bien l’identité que l’on veut donner à notre équipe», a déclaré le directeur général Julien BriseBois samedi à La Presse canadienne.

L’entente, qui entrera en vigueur la saison prochaine, est intervenue à la veille du premier duel de la saison entre le Lightning et le Canadien de Montréal samedi au Centre Bell.

Même s’il était arrivé à Montréal, Gourde dit avoir passé une soirée relativement calme vendredi.

«Ç’a été quelques jours assez mouvementés. Ce n’est pas tous les jours que l’on joue avec des montants comme ça. C’est assez stressant, c’est assez impressionnant. Ce sont des expériences qui sont vraiment plaisantes à vivre et je suis vraiment content de la façon dont les choses sont arrivées», a déclaré l’attaquant de 27 ans après l’entraînement matinal du Lightning.

Échanges en été

Selon Paul Corbeil, l’agent de Gourde, les premières discussions ont eu lieu au cours de l’été puisque Gourde allait entamer la dernière année de son contrat et qu’il avait la possibilité de devenir un joueur autonome sans compensation le 1er juillet prochain.

«Des deux côtés, il a été convenu que l’on allait amorcer la saison 2018-2019 et voir dans quelle direction les choses iraient. C’est certain que Yanni aurait aimé conclure une entente l’été dernier, mais en même temps, il connaît un peu les enjeux à Tampa», a expliqué Corbeil lors d’une conversation téléphonique samedi midi.

«On ne s’était pas fixé de délais, pas d’objectif de date de signature jusqu’à ce que le Lightning communique avec nous il y a une semaine, sachant où on en était, a enchaîné Corbeil. On avait mis nos attentes sur la table l’été dernier face à Yanni et sa place vis-à-vis le plafond salarial, mais eux n’étaient pas encore rendus au même point, je pense, par rapport à leurs dossiers et à leur vision globale.»

L’étincelant début de saison du Lightning (8-3-1) et celui tout aussi solide de Gourde, avec sa fiche de quatre buts et 12 points en 12 matchs, ont possiblement contribué à relancer les pourparlers.

«Peut-être que la vision est devenue un peu plus claire, reconnaît Corbeil. Lorsque Tampa est entré en communication avec nous, l’organisation était au courant de nos attentes. Si les négociations se sont bien passées cette semaine, c’est parce que nous avions déjà partagé nos visions au cours de l’été.»

Reconnaissance

Pour Gourde, ce contrat assure une stabilité à laquelle il ne pouvait que rêver pendant toutes ces années passées dans des circuits mineurs. Des années qui ont forgé l’homme et le joueur de hockey qu’il est devenu, dit-il.

«J’ai aimé chacune des étapes de ma carrière. Chaque pas que je faisais, je voulais être meilleur, je voulais prouver à quelqu’un qu’il avait eu tort. Chaque situation a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui, et je ne serais pas ici si je n’avais pas joué avec les Bulls de San Francisco, avec les Wings de Kalamazoo et avec les Sharks de Worcester. J’en serai toujours reconnaissant.»

La reconnaissance de Gourde ne s’arrête pas là. Il la manifeste aussi à l’endroit de BriseBois, celui qui a cru en lui, qui l’a sorti de ces villes de hockey plus obscures pour lui permettre de s’éclater dans l’un des marchés les plus attrayants de la LNH.

Or, le destin a voulu que BriseBois soit le directeur général du Lightning pour l’aboutissement de pourparlers amorcés avec son prédécesseur, Steve Yzerman.

«Julien a été extraordinaire pour moi. Tout le monde le sait, c’est lui qui est venu me chercher. Tout ce que je voulais, c’était d’être considéré comme un espoir dans la Ligue nationale et il m’a offert un contrat d’entrée quand je suis sorti de mon essai professionnel (à Worcester).

«Après ça, je l’ai connu. Il est une personne exceptionnelle. Il va toujours te donner les outils pour que tu performes, pour que tu t’améliores. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il a fait dans l’organisation. Maintenant, il est à la barre du Lightning et il mérite vraiment sa place.»