BUFFALO, N.Y. — Jeff Skinner et Jason Pominville ont récolté chacun deux buts et une aide et les Sabres de Buffalo ont écrasé les Sénateurs d’Ottawa 9-2, samedi.

Conor Sheary, Casey Mittlestadt, Patrik Berglund et Zemgus Girgensons ont ajouté chacun un but et une aide, tandis que Kyle Okposo a aussi touché la cible. Jack Eichel a accumulé trois aides et Linus Ullmark a repoussé 27 lancers pour les Sabres, qui ont mis fin à une série de trois revers.

Pominville a inscrit au moins un point dans un septième match de suite, sa plus longue séquence du genre depuis 2014. Il a été honoré avant la rencontre pour avoir disputé un 1000e match dans la LNH jeudi, à Ottawa.

Les Sabres ont marqué au moins neuf buts dans un match pour une première fois depuis une victoire de 10-2 face aux Oilers, à Edmonton, le 27 janvier 2009.

Max McCormick et Cody Ceci ont répliqué pour les Sénateurs. Mike McKenna a accordé six buts sur 31 lancers après avoir pris la relève de Craig Anderson tard en première période. Anderson a cédé trois fois sur 10 tirs en 14:25 de jeu.

Les Sénateurs ont perdu cinq de leurs six derniers matchs. Ils n’avaient pas accordé plus de huit buts dans une rencontre depuis une défaite de 11-4 face aux Nordiques de Québec, le 26 mars 1995.

Le défenseur des Sabres Rasmus Dahlin, premier choix lors du dernier repêchage, n’a pas joué en troisième période pour une raison qui n’a pas été dévoilée.