LAVAL, Qc — Jake Evans a marqué en avantage numérique après 28 secondes de jeu en prolongation et le Rocket de Laval a mis un terme à une série de six défaites en battant les Comets d’Utica 2-1, samedi.

Evans a inscrit son troisième but de la saison en complétant un bel échange à trois avec Kenny Agostino et Alex Belzile. Il s’agissait du premier but du Rocket en avantage numérique à sa septième occasion de la rencontre. Les Comets avaient été pris avec trop de joueurs sur la patinoire avec 30 secondes à faire au temps réglementaire.

Nikita Jevpalovs a aussi marqué en infériorité numérique pour le Rocket (4-7-1), qui avait perdu 3-1 face aux Comets vendredi soir. Michael McNiven a effectué 19 arrêts.

Cam Darcy a été l’unique buteur des Comets (5-6-1), le club-école des Canucks de Vancouver. Ivan Kulbakov a repoussé 33 lancers.

Les Comets ont été 0-en-5 en avantage numérique.

Les deux équipes croiseront à nouveau le fer mercredi, cette fois à l’Adirondack Bank Center, à Utica, dans l’État de New York.