LAS VEGAS — Bryson DeChambeau a inscrit des oiselets sur quatre de ses six derniers trous, samedi, et il partage la tête de l’Omnium Shriners Hospitals For Children avec Peter Uihlein à l’issue de la troisième ronde.

DeChambeau a remis une carte de 66 (moins-6) pour rejoindre Uihlein à moins-16 au TPC Summerlin. Uihlein, meneur après les deux premières rondes, a joué une ronde de 68.

DeChambeau a quatre victoires à son palmarès sur le circuit de la PGA, dont trois la saison dernière. Uihlein est à la recherche d’une première victoire.

Lucas Glover suit à moins-15 après avoir joué une ronde de 61. Il a notamment réussi un aigle au 13e trou lors de son premier neuf, avant de terminer sa journée avec un autre aigle au neuvième trou — les deux des normales-5. Glover est passé à un coup d’égaler le record du parcours établi par J.J. Henry en 2014 et égalé par Rod Pampling en 2017.

Le champion en titre Patrick Cantlay a joué une ronde de 63 pour rejoindre Robert Streb (68) à moins-14.

Nick Taylor, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a bouclé sa ronde en 65 coups pour grimper à égalité au 19e rang à moins-9.