MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé samedi soir au Centre Bell entre le Lightning de Tampa Bay et le Canadien de Montréal.

Un autre départ canon

Ça commence à devenir une habitude chez le Canadien de Montréal; pour la troisième fois de la saison, la formation montréalaise a inscrit un but dès la première minute de jeu d’une période. Après Tomas Tatar contre les Penguins de Pittsburgh, le 13 octobre, et Brendan Gallagher jeudi soir face aux Capitals de Washington, Max Domi a fait le coup au Lightning de Tampa Bay. Bien que ce 7e but de Domi eut été inscrit sans aide officiellement, Charles Hudon y a contribué grâce à un échec-avant combatif qui a provoqué un revirement de la part de l’ex-Canadien Mikhail Sergachev.

Une pénalité coûteuse

Incapable de générer quoi que ce soit de soutenu pendant les dix premières minutes de la période initiale, le Lightning a eu droit à un second souffle à la suite d’une punition mineure de Nicolas Deslauriers, pris en défaut pour avoir donné de la bande à l’endroit de Ryan McDonagh derrière le filet du Lightning, à 11:42 du premier vingt. Les hommes de Jon Cooper n’ont cessé de bourdonner en zone du Canadien et au moment où prenait fin la punition à Deslauriers, Steven Stamkos a marqué son troisième but de la saison à l’aide d’un puissant tir sur réception, décoché du cercle gauche de mise en jeu, sur lequel Carey Price n’y pouvait rien.

La malchance s’en mêle

Moins de trois minutes après le filet égalisateur de Steven Stamkos, le Lightning a pris l’avance avec l’aide d’un peu de chance. Alors que Charles Hudon a tenté de sortir la rondelle par le centre, sa passe a été rabattue dans les airs par le défenseur Anton Stralman près de la ligne bleue du Canadien. J.T. Miller a pu s’emparer du disque et de l’enclave, il s’est servi d’un superbe tir des poignets pour déjouer Carey Price dans la partie supérieure gauche du filet.

Price s’interpose devant Joseph

Pour la deuxième fois du match, Claude Julien a eu l’occasion de déployer son avantage numérique lorsque Mathieu Joseph a été pris en défaut pour avoir retenu le bâton de Phiilip Danault à 7:42 de la deuxième période. Même s’il a passé beaucoup de temps en territoire adverse, le Canadien a été incapable de tester Andrei Vasilevskiy. Et une fois la punition terminée, Joseph a eu une opportunité de doubler l’avance du Lightning lorsqu’il s’est présenté sur le flanc gauche. Un repli de Mike Reilly a forcé l’attaquant recrue du Lightning à décocher un tir d’une vingtaine de pieds qui a quand même forcé Carey Price à se montrer solide.

Quand le Lightning s’amuse

En avance par un but après 40 minutes de jeu, le Lightning n’a pas perdu de temps pour creuser l’écart, après seulement 52 secondes d’écoulées au troisième engagement. En entrée de territoire, Steven Stamkos a profité de l’espace et du temps offert pour s’approcher de la cage du Canadien avant de déjouer Carey Price d’un tir précis du côté de la mitaine. Avec moins de 3:30 à faire, ce fut au tour de Yanni Gourde de porter un autre dur coup au Tricolore. L’attaquant du Lightning a célébré son nouveau contrat de six ans — d’une valeur de 31 millions US$ —, paraphé vendredi, en marquant son cinquième but de la saison devant sa famille et ses amis pour sceller l’issue de la rencontre.