NEW YORK — Thomas Greiss a réalisé 35 arrêts pour réaliser son premier blanchissage de la saison et les Islanders de New York ont défait les Devils du New Jersey 3-0, samedi.

Les Islanders ont ainsi signé un cinquième gain consécutif.

Il s’agissait d’un neuvième jeu blanc en carrière pour Greiss. Depuis le 28 octobre, le gardien des Islanders n’a alloué que quatre buts en 114 tirs.

Jordan Eberle, Brock Nelson et Scott Mayfield, dans un filet désert, ont fait mouche du côté de la formation new-yorkaise, qui présente un dossier de 6-0-0 face à leurs rivaux de la section Métropolitaine depuis le début de la campagne. Josh Bailey a ajouté deux mentions d’aide pour poursuivre à huit sa séquence de matchs avec au moins un point.

Les Devils (5-5-1) ont encaissé un sixième revers en sept matchs. Keith Kinkaid a repoussé 30 des 33 rondelles dirigées vers lui.

La troupe de John Hynes n’a pas été en mesure de capitaliser en deux occasions en avantage numérique et les Islanders ont profité d’une supériorité numérique pour prendre les devants, à 7:43 du premier engagement.