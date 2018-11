WASHINGTON — Jason Spezza et Tyler Pitlick ont enfilé l’aiguille à 10 secondes d’intervalle et Jason Dickinson a inscrit le but gagnant en prolongation pour permettre aux Stars de Dallas de battre les Capitals de Washington 4-3, samedi soir.

C’est la première fois de la saison que les Stars remportent trois matchs d’affilée.

Dickinson a fait bouger les cordages à 3:17 de la période de prolongation pour permettre aux Stars de dérober les deux points. Braden Holtby avait réussi à bloquer le tir de pénalité de Tyler Séguin quelques instants auparavant.

Pour la première fois depuis le début de la campagne, les Stars semblent avoir pris leur erre d’aller sous les ordres de leur nouvel entraîneur Jim Montgomery. Jamie Benn a lui aussi fait mouche chez les visiteurs. Ben Bishop a réalisé 29 arrêts pour battre les Capitals pour la troisième fois en 12 matchs.

Bishop a cédé face à Nicklas Backtrom et Evgeny Kuznetsov, du côté rapproché. Brett Connolly a également trompé la vigilance de Bishop. Holtby a pour sa part stoppé 32 lancers. Le gardien des Capitals a été victime des revirements de son équipe et a lui-même remis la rondelle à Pitlick sur le deuxième but des Stars, en première période.