DÉTROIT — Kyle Brodziak a inscrit ses deux premiers buts de la saison, Connor McDavid a récolté au moins un point dans un septième match de suite et les Oilers d’Edmonton ont battu les Red Wings de Detroit 4-3, samedi.

Il s’agissait pour Brodziak de ses premiers buts dans l’uniforme des Oilers depuis le 27 mars 2009. Âgé de 34 ans, Brodziak a fait ses premiers pas dans la LNH avec les Oilers, avant de disputer neuf saisons avec le Wild du Minnesota et les Blues de St. Louis. Les Oilers l’ont rapatrié cet été via le marché des joueurs autonomes.

Drake Caggiula et Alex Chiasson ont aussi fait bouger les cordages pour les Oilers, qui ont gagné cinq de leurs six derniers matchs. McDavid et Jujhar Khaira ont amassé deux aides chacun et Mikko Koskinen a repoussé 23 lancers.

McDavid a inscrit cinq buts et cinq aides au cours de sa séquence.

Jacob de la Rose, avec son premier dans l’uniforme des Red Wings, Danny DeKeyser et Tyler Bertuzzi ont répliqué pour les locaux. Jonathan Bernier a stoppé 38 tirs devant le filet des Red Wings, qui avaient gagné leurs trois parties précédentes.

Bertuzzi a réduit l’écart à 4-3 avec 1:26 à faire, après que Bernier eut été remplacé par un attaquant supplémentaire. Koskinen et les Oilers ont toutefois fermé la porte par la suite.