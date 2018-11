BAIE-COMEAU, Qc — Ivan Chekhovich a fait bouger les cordages à quatre reprises pour permettre au Drakkar de Baie-Comeau d’écraser les Sea Dogs de Saint-Jean 8-1, samedi après-midi.

Le Drakkar (14-3-1) a ainsi signé un cinquième gain consécutif pour demeurer au sommet du classement de l’Association de l’Est, devant les Wildcats de Moncton.

Avec ses quatre buts, Chekhovich s’est taillé une place au premier rang des buteurs du circuit Courteau, surclassant Egor Sokolov, et a pris le deuxième échelon du classement des meilleurs pointeurs, avec une récolte de 30 points depuis le début de la campagne.

Yaroslav Alexeyev a enfilé deux buts en plus de se faire complice du cinquième but du Drakkar. Christopher Benoit et Tyler Hylland ont également touché la cible, tandis que Nathan Légaré a récolté trois mentions d’aide.

Justin Blanchette a repoussé 29 des 30 rondelles dirigées vers lui dans la victoire.

Alors que les Sea Dogs tiraient de l’arrière 3-0, William Poirier a profité d’un avantage numérique pour réduire l’avance des locaux.

Checkhovich a toutefois répliqué 2:40 plus tard avec son deuxième filet de la rencontre et les hommes de Martin Bernard ont ajouté quatre buts au troisième engagement par la suite pour sceller l’issue de la rencontre.

Stewart Bagnell a été remplacé devant le filet des visiteurs après avoir cédé six fois en 31 lancers. Tommy DaSilva a par la suite concédé deux buts en 10 tirs.

En 18 rencontres, les Sea Dogs ont accordé 107 buts à leurs adversaires, soit la marque la plus importante de la LHJMQ.

Armada 1 Saguenéens 3

Zachary Lavigne a enfilé l’aiguille au premier engagement et s’est fait complice des deux autres buts des Saguenéens de Chicoutimi, qui ont vaincu l’Armada de Blainville-Boisbriand 3-1.

Les Saguenéens ont inscrit trois buts dans chacune des périodes de jeu. Après que Lavigne eut ouvert la marque au premier vingt, Xavier Labrecque a inscrit son premier but de la saison après 3:41 au deuxième engagement. Vladislav Kotkov a complété le pointage dans un filet désert, alors qu’il restait 22 secondes à écouler.

Luke Henman a été le seul joueur de l’Armada à avoir trompé la vigilance d’Alexis Shank, qui a bloqué 33 tirs.

Émile Samson a réalisé 19 arrêts dans la défaite.

Cataractes 2 Océanic 6

Alexis Lafrenière a complété un tour du chapeau en plus de récolter une mention d’aide et l’Océanic de Rimouski a tenu le fort en troisième période pour défaire les Cataractes de Shawinigan 6-2.

Après avoir encaissé deux buts dans un intervalle de 2:26, l’Océanic a inscrit un sixième but alors qu’il ne restait que sept secondes à faire à la rencontre grâce deuxième filet en avantage numérique de Jimmy Huntington. Il avait également fait mouche à 1:23 de la troisième période et a ajouté une mention d’aide à sa fiche.

Nathan Ouellet a complété la marque et Charle-Édouard D’Astous s’est fait complice de trois buts de l’Océanic.

Ellis Colten a connu une soirée de travail assez tranquille, repoussant 12 des 14 rondelles dirigées vers lui.

Jan Drozg et Valentin Nussbaumer ont tous les deux inscrit un but et une aide pour les Cataractes.

Lucas Fitzpatrick a pour sa part stoppé 34 lancers du côté des visiteurs.

Titan 3 Screaming Eagles 2

Mark Grametbauer a tenu le fort en repoussant 53 rondelles pour permettre au Titan d’Acadie-Bathurst de l’emporter 3-2 devant les Screaming Eagles de Cape-Breton.

Logan Chisholm a dénoué l’impasse alors qu’il restait moins de quatre minutes à écouler en troisième période, en plus d’ajouter une mention d’aide à sa fiche. Marc-André LeCouffe et Daniil Vertiy ont également trouvé le fond du filet pour les visiteurs.

Grametbauer a bloqué 37 lancers, dont 23 au troisième engagement, lors des 40 dernières minutes de jeu pour donner la chance au Titan de sortir vainqueur.

Isiah Campbell et Ian Smallwood ont nivelé la marque à deux reprises en première période, mais William Grimard a cédé en fin de troisième tiers.

La troupe du Cap-Breton n’a pas été en mesure de capitaliser sur les huit occasions obtenues en avantage numérique.

Le gardien des Screaming Eagles a réalisé neuf arrêts en 12 tirs.

Foreurs 2 Mooseheads 6

Benoît-Olivier Groulx a profité de deux avantages numériques pour faire scintiller la lumière des buts deux fois dans un intervalle de 1:07 lors des cinq dernières minutes de jeu et les Mooseheads d’Halifax ont inscrit quatre buts en troisième période pour venir à bout des Foreurs de Val-d’Or, 6-2.

Alors que la marque était égale 2-2 après 40 minutes de jeu, Samuel Asselin et Groulx ont profité de trois supériorités numériques pour noircir la feuille de pointage, tandis que Walter Flower a ajouté un quatrième but pour les Mooseheads au dernier tiers, son deuxième de la rencontre.

Jordan Maher a fait mouche au deuxième engagement, une minute après le premier filet de Flower pour donner les devants 2-1 aux Mooseheads. Alexis Gravel a bloqué 21 rondelles.

Julien Tessier a ouvert la marque du côté des Foreurs, avec moins de deux minutes à faire en première période. Il a également récolté une mention d’aide. Ivan Kozlov a nivelé la marque 2-2, à 18:55 du deuxième engagement.

Mathieu Marquis a fait face à 41 lancers chez les visiteurs.

Huskies 4 Olympiques 3

Félix Bibeau a dénoué l’impasse en troisième période en faisant bouger les cordages en avantage numérique, alors qu’il restait un peu plus de cinq minutes à jouer pour mener les Huskies de Rouyn-Noranda vers un gain de 4-3 devant les Olympiques de Gatineau.

Pier-Olivier Lacombe a nivelé le pointage 3-3 à 12:52 du troisième tiers, avec l’avantage d’un homme, après que Charles-Antoine Roy eut réduit l’écart 3-2 en deuxième engagement, grâce à un but en désavantage numérique.

Vincent Marleau a inscrit deux buts dans un intervalle de 4:28 en première période, en avantage et en désavantage numérique, pour donner les devants aux Huskies. Alex Beaucage a également noirci la feuille de pointage, tandis que Samuel Harvey a bloqué 28 tirs.

Giordano Finoro a été l’auteur du premier but des locaux et a fait mouche moins de deux minutes après que les Huskies eurent pris les devants 1-0. Tristan Bérubé a pour sa part fait face à 36 lancers du côté des Olympiques.