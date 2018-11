NASHVILLE — Pekka Rinne a trouvé un moyen de célébrer son 36e anniversaire et sa prolongation de contrat de la meilleure des façons, blanchissant les Bruins de Boston dans la victoire de 1-0 des Predators de Nashville, samedi soir.

«Je devrais simplement signer des contrats d’un an», a-t-il constaté le sourire aux lèvres.

Après avoir paraphé une entente de deux ans et 10 millions $ US un peu plus tôt samedi, Rinne a bloqué 26 tirs pour obtenir son deuxième jeu blanc de la saison et son 53e en carrière.

Cette situation ne lui est pourtant pas étrangère. C’est la deuxième fois que Rinne réussit un blanchissage le soir de son anniversaire, après avoir signé une prolongation de contrat. La dernière fois, c’était en 2011, alors qu’il avait réalisé 35 arrêts pour défaire les Coyotes de l’Arizona 3-0, après avoir conclu une entente de sept ans et 49 millions $.

Roman Josi a fait mouche du côté des Predators, qui ont remporté une troisième victoire d’affilée pour demeurer au sommet du classement de la LNH.

En carrière, Rinne a maintenu un dossier de 3-1-1 lors des matchs disputés le jour de son anniversaire.

Les Bruins ont encaissé un deuxième revers d’affilée en trois rencontres après n’avoir dirigé que six tirs vers la cage adverse en troisième période. Rinne a frustré Brad Marchand, qui tentait de le déjouer d’un tir du poignet alors qu’il restait 44 secondes à faire à la rencontre.

Jaroslav Halak a stoppé 39 tirs à son cinquième départ en sept rencontres pour les Bruins, qui n’ont pas été en mesure de capitaliser sur les quatre occasions en avantage numérique.