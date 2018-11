LAS VEGAS — Marc-André Fleury a réalisé son 50e blanchissage en carrière, Brad Hunt et William Carrier ont tous les deux marqué leur premier but de la saison et les Golden Knights de Las Vegas ont défait les Hurricanes de la Caroline 3-0, samedi soir.

Fleury, qui a grimpé au 10e rang des victoires chez un gardien de la LNH plus tôt cette saison, a repoussé 34 rondelles. Le vétéran des 15 dernières saisons a présentement 410 victoires à son actif et il est devenu le 29e gardien de l’histoire de la LNH à obtenir 50 jeux blancs en carrière.

Ryan Reaves a également fait mouche chez les Golden Knights.

Scott Darling a pour sa part réalisé 21 arrêts du côté des Hurricanes.

Hunt a ouvert la marque en première période après qu’Erik Haula eut parfaitement placé la rondelle pour qu’il puisse déjouer Darling d’un puissant tir. Reaves a doublé l’avance des siens grâce à un tir du revers.

Après avoir effectué une mise en échec qui a provoqué un revirement dans le territoire des Hurricanes, Carrier a été en mesure de sauter sur le retour de lancer offert par Darling pour le déjouer entre les jambières pour donner une avance de 3-0 aux Golden Knights.