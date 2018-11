LOS ANGELES — Dustin Brown a inscrit un but et une aide, Jack Campbell a effectué 26 arrêts et les Kings de Los Angeles ont mis la main sur leur deuxième victoire seulement en neuf matchs en vertu d’un gain de 4-1 contre les Blue Jackets de Columbus, samedi soir.

Les Kings n’avaient qu’un seul but d’avance en troisième période lorsqu’ils ont pris le contrôle pour de bon grâce à deux buts en désavantage numérique à 57 secondes d’intervalle. Anze Kopitar a profité de son propre retour de lancer pour envoyer la rondelle dans la partie supérieure du filet, à 7:46 du troisième engagement. Brown a par la suite capitalisé sur un tir de pénalité moins d’une minute plus tard.

Alex Iafallo et Jeff Carter ont eu aussi contribué à victoire des Kings, qui affichent un dossier de 4-0 lorsqu’ils marquent plus de trois buts.

Zach Werenski a été le seul à répliquer du côté des Blue Jackets et Sergei Bobrovsky a bloqué 25 lancers.

Iafallo a marqué le premier filet de la rencontre, son troisième de la saison, au premier tiers. Les Kings ont par la suite doublé leur avance grâce au but de Carter, en supériorité numérique.

Werenski a réduit l’avance des locaux en touchant la cible après seulement 29 secondes au troisième vingt, après avoir accepté la superbe passe de Boone Jenner.