NEW YORK — Mary Keitany, du Kenya, a remporté le marathon de New York en battant sa compatriote Vivian Cheruiyot par trois minutes et 13 secondes, dimanche.

Keitany a obtenu un chrono de 2:22,48, le deuxième meilleur temps de l’histoire.

La marque de 2:22,31 a été établie par Margaret Okayo du Kenya, en 2003.

Keitany remportait l’événement pour la quatrième fois en cinq ans. Depuis 2014, elle n’a échappé que l’édition de 2017, où l’Américaine Shalane Flanagan a triomphé.

Seules Keitany et Grete Waitz comptent quatre victoires (ou plus). Waitz, de la Norvège, a régné neuf fois entre 1978 et 1988.

Flanagan a fini troisième en 2:26,22, dimanche.