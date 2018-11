MINNEAPOLIS — Danielle Hunter a réussi trois sacs et demi et il a retourné un échappé pour un touché au quatrième quart, aidant les Vikings du Minnesota à vaincre les Lions de Detroit 24-9, dimanche.

Hunter, un vétéran de quatre saisons au poste d’ailier défensif, a aussi été crédité de neuf plaqués et quatre contacts envers le quart Matthew Stafford.

Les Vikings (5-3-1) ont réussi 10 sacs pendant la rencontre, un record d’équipe, et ils ont limité l’attaque des Lions à seulement 214 verges.

Après que Dalvin Cook eut échappé une remise de Kirk Cousins, A’Shawn Robinson a récupéré le ballon à la ligne de 28 des Lions, qui ont eu l’occasion de réduire l’écart alors que les Vikings menaient 17-6.

Les visiteurs ont réussi à berner la défensive grâce à une feinte de botté de dégagement, mais deux jeux plus tard, Stafford a couru vers la côté court du terrain et il a tenté une latérale dangereuse vers Kerryon Johnson. Le ballon est tombé sur le terrain et Hunter l’a saisi pour inscrire un touché facile.

Les Lions (3-5) ont vu leur séquence de 25 matchs avec au moins 14 points marqués s’arrêter.

Disputant le premier de trois affrontements consécutifs contre leurs rivaux de la section Nord de l’Association Nationale, les Vikings avaient besoin d’une victoire et ils ont défait les Lions pour une première fois en trois duels au U.S. Bank Stadium.

Cook a donné un peu de vie à l’attaque au sol des Vikings en amassant 89 verges en 10 courses après avoir raté cinq des six dernières parties en raison d’une blessure à l’ischio-jambier. La série de matchs avec au moins 100 verges de réception d’Adam Thielen s’est arrêtée à huit, ce qui le laisse à égalité avec Calvin Johnson pour le record de la NFL.