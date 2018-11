CHARLOTTE, N.C. — Cam Newton a récolté 247 verges aériennes et les Panthers de la Caroline ont remporté un troisième match de suite, dimanche, l’emportant 42-28 devant les Buccaneers de Tampa Bay.

Newton a réussi 19 passes sur 25, aidant les siens à rester invaincus en cinq matches à la maison, cette année.

Christian McCaffrey a atteint la zone payante avec des courses de trois et une verges. Curtis Samuel a ajouté un touché terrestre et un par la voie des airs.

Ryan Fitzpatrick a obtenu 243 verges de passes pour les Buccaneers (3-5), qui ont un dossier de 1-4 à l’étranger.

Les Panthers (6-2) ont vite donné un grand coup. Eric Reid a intercepté une passe de Fitzpatrick et l’a ramenée sur 39 verges, jusqu’au 10 des Boucaniers. Peu de temps après, Alex Armah a signé une percée d’une verge pour un touché, avant le cap des cinq minutes dans le match.

C’était pour Reid une première interception avec les Félins. Le joueur de 26 ans a passé ses cinq premières saisons avec les 49ers de San Francisco.

La Caroline a doublé son avance avant la fin du premier quart. McCaffrey a réussi une incursion de trois verges pour son premier touché, avec 3:14 à écouler.

Tampa Bay a répliqué tôt au deuxième engagement, Fitzpatrick repérant O.J. Howard seul du côté droit, pour une passe de touché de quatre verges.

Mais les Panthers ont frappé de nouveau 2:39 plus tard. Sur un jeu renversé, Samuel a parcouru 33 verges jusqu’à la zone des buts. Exigeant, son tracé a flirté avec les deux lignes de côté.

Les Grands Chats ont continué de faire la loi. McCaffrey a fait une autre brève escapade pour six points et avec 4:01 à disputer en première demie. Newton a complété une passe de touché de 17 verges à Greg Olsen. Un superbe catch du bout des doigts, pour l’ailier rapproché de six pieds cinq.

Peu avant la pause, Howard a capté une passe de touché de trois verges, diminuant l’avance des Panthers à 35-14. La réussite est venue d’un quatrième essai.

Howard a capté cinq passes de touché cette saison. L’an dernier il en a capté six, en 14 matches. Il totalise déjà plus de verges de réceptions (438 c. 432).

Au troisième quart, les Bucs ont continué à gruger le coussin du club local. Fitzpatrick a réussi une passe de touché de cinq verges à Adam Humphries, au centre du terrain.

La même paire a causé d’autres maux de tête au dernier quart. La connexion a cette fois été de 30 verges et avec 14:24 au cadran, la priorité des Panthers n’était plus que sept points. Humphries a capté le ballon au 25 et a durement arraché les verges qui manquaient. Joueur de quatrième année, il amorçait le match sans touché cette saison.

À mi-chemin de la période, c’est le duo Newton – Samuel qui a refait des siens, avec une passe payante de 19 verges.

La Caroline a ensuite gardé le cap. Avec moins de quatre minutes au cadran, la recrue Donte Jackson a signé une quatrième interception cette saison, sur une longue passe de Fitzpatrick, du côté gauche.

Mario Addison a cumulé trois sacs pour les Panthers, qui vont rejouer dès jeudi, à Pittsburgh.