BALTIMORE — Ben Roethlisberger a lancé deux passes de touché et il en a réussi un autre au sol, menant les Steelers de Pittsburgh vers une victoire de 23-16 contre les Ravens de Baltimore, dimanche.

James Conner a parcouru 107 verges au sol et il a capté une passe de touché pour les Steelers (5-2-1), qui ont gagné leurs quatre derniers matchs après avoir perdu contre les Ravens à domicile, le 30 septembre.

Roethlisberger a complété 28 de ses 47 tentatives par la voie des airs et il a obtenu 270 verges. Sa course d’une verge a procuré les devants 20-6 aux Steelers au troisième quart.

Les Ravens (4-5) n’ont inscrit qu’un seul touché lors de leur troisième défaite consécutive. Joe Flacco a été limité à 209 verges par la passe et il a été victime de deux sacs.

Les Steelers ont amorcé la deuxième demie avec une série à l’attaque qui a duré près de sept minutes et qu’il s’est conclue par la course payante de Roethlisberger.

En retard par deux touchés, les Ravens ont répondu. Flacco a complété six passes lors d’une séquence de 75 verges et Alex Collins a conclu le tout en réalisant une course d’une verge pour un majeur.

La défensive a tenu en échec les Steelers lors de trois jeux de suite, mais l’attaque des Ravens n’a pu maintenir le rythme. Les deux équipes se sont par la suite échangé des placements.