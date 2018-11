LANDOVER, Md. — Julio Jones a mis fin à une disette de 12 matchs sans touché, Matt Ryan a lancé quatre passes de touché et pour des gains aériens de 350 verges et les Falcons d’Atlanta ont défait les Redskins de Washington 38-14, dimanche.

Jones a capté sept passes pour des gains de 121 verges, dont 35 lors d’une passe piège qui a scellé l’issue de la rencontre. Après que Jones eut débordé le joueur défensif Ha Ha Clinton-Dix pour entrer dans la zone des buts, il a pu célébrer un premier majeur depuis le 26 novembre 2017.

«Nous sommes une confrérie. Nous nous soutenons dans l’équipe, a fait savoir Jones. Si quelqu’un réussit un touché, je veux être le premier à le féliciter. Personne ne se déteste et tout le monde aime voir les autres exceller et réaliser de gros jeux.»

Ryan a complété 26 de ses 38 passes, dont deux pour un touché à Tevin Coleman et une autre au receveur recrue Calvin Ridley. Coleman a obtenu 80 verges au sol et Ito Smith en a récolté 66 en plus de réussir un touché par la course. Les Falcons (4-4) ont signé un troisième gain de suite.

«Le début de saison ne correspondait pas à nos attentes, mais à 4-4, nous sommes dans la course, a affirmé Ryan. Toutes les bonnes équipes auxquelles j’ai pris part dans ma carrière sont celles qui sont devenues meilleures plus la saison avançait. Nous sommes une meilleure équipe en ce moment que nous n’étions au début et nous devons poursuivre sur cette voie.»

Les Falcons n’ont pas dégagé le ballon jusqu’à mi-chemin au troisième quart. Ils ont converti leurs huit premières tentatives en troisième essai et ils ont dépassé le cap des 100 verges au sol pour une première fois depuis la deuxième semaine d’activités.

«Nos joueurs de ligne travaillent fort, a déclaré l’entraîneur-chef des Falcons, Dan Quinn. Nous savons que nous sommes à notre mieux quand le jeu au sol et le jeu aérien sont équilibrés. Ce fut le cas aujourd’hui.»

La défensive des Falcons a fait le reste du travail. Occupant le 30e rang de la NFL, elle a limité les Redskins à seulement 35 verges au premier quart et elle a réussi un jeu crucial après que Ryan eut été victime d’une interception de Quinton Dunbar.

Les Redskins (5-3), qui mènent la section Est de l’Association Nationale, n’ont qu’eux à blâmer pour leurs plaqués ratés et leurs pénalités à un mauvais moment. Ils ont vu leur séquence de victoires être freinée à trois.

Étant déjà privés des services du bloqueur à gauche Trent Williams, les Redskins ont vu le garde à gauche Shaun Lauvao et le garde à droite Brandon Scherff tomber au combat.

«Le problème n’était pas la préparation, mais bien l’exécution, a dit le demi de sûreté des Redskins D.J. Swearinger. Nous devons être meilleurs et plus disciplinés.»

Le porteur de ballon des Redskins Adrian Peterson n’a récolté que 17 verges au sol en neuf courses. Le quart Alex Smith a complété 30 de ses 46 passes pour des gains aériens de 306 verges. Il a lancé une passe de touché et une interception.