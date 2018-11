HALIFAX — Alexander Khovanov a enfilé l’aiguille alors qu’il ne restait que 32 secondes à la période de prolongation pour couronner la remontée des Wildcats de Moncton, qui ont finalement eu le dessus 3-2 sur les Mooseheads d’Halifax, dimanche après midi.

Khovanov a profité de la longue passe de Jacob Hudson pour s’amener rapidement devant Alexis Gravel et l’a habilement déjoué pour finalement donner la victoire aux siens.

La troupe de Darren Rumble ne semble plus savoir à quoi ressemble une défaite. Il s’agissait d’une huitième victoire consécutive pour la troupe de Moncton, qui a également enfilé une neuvième victoire à leurs 10 dernières rencontres. Les Wildcats présentent un dossier de 14-3-2 depuis le début de la campagne.

Alors que les visiteurs tiraient de l’arrière 2-1 après 40 minutes de jeu, Jacob Hudson a fait mouche alors qu’il restait moins de deux minutes à écouler pour forcer la tenue d’une période de prolongation.

Benoit-Olivier Groulx et Samuel Asselin ont profité de deux avantages numériques pour donner les devants aux Mooseheads, qui ont encaissé seulement qu’un troisième revers lors de leurs 10 derniers affrontements. Antoine Morand s’est fait complice des deux buts des siens, alors que Gravel a fait face à 42 lancers.

Ozzie King a été l’auteur du premier but des Wildcats au début de la période médiane. Hudson a ajouté une mention d’aide sur le but vainqueur de Khovanov.

Francis Leclerc a repoussé 29 des 31 rondelles dirigées vers lui pour les Wildcats et a récolté une mention d’assistance sur le but gagnant.

Titan 2 Screaming Eagles 6

Egor Sokolov et Olivier Bourret ont tous les deux inscrit un but et une mention d’aide et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont défait le Titan d’Acadie-Bathurst 6-2.

Ian Smallwood, Isiah Campbell, Liam Kidney et Brooklyn Kalmikov ont également touché la cible du côté des Screaming Eagles, qui ont capitalisé qu’une seule fois en supériorité numérique en cinq occasions.

Noah Dobson, en avantage numérique, et William Champagne ont inscrit deux buts sans réplique au deuxième engagement pour réduire l’avance des locaux 3-2.

Après que Mark Grametbauer eut repoussé 53 lancers la veille, ce fut au tour du gardien substitut du Titan, Tyriq Outen, de faire face à 43 tirs.

Kevin Mandolese a pour sa part bloqué 13 rondelles pour les Screaming Eagles.

Tigres 2 Voltigeurs 5

Nicolas Guay a fait scintiller la lumière des buts à deux reprises en plus de récolter une mention d’aide et les Voltigeurs de Drummondville ont inscrit quatre buts au cours des 40 premières minutes de jeu pour l’emporter 5-2 devant les Tigres de Victoriaville.

Après avoir connu un début de saison en dents de scie, c’est la huitième fois lors de leurs neuf derniers matchs que les Voltigeurs mettent la main sur la victoire.

Félix Lauzon et Joseph Veleno ont contribué à l’avance de 4-0 des Voltigeurs après les deux premières périodes. Cédric Desruisseaux a scellé la victoire en avantage numérique en troisième période.

Olivier Rodrigue a complété le travail en repoussant 13 des 15 tirs dirigés vers lui.

Sean Larochelle et Félix Paré ont inscrit deux buts dans un intervalle de 1:39 en troisième période pour réduire l’écart 4-2.

De l’autre côté de la patinoire, Nikolas Hurtubise a effectué 34 arrêts.

Islanders 3 Phoenix 4

Alex-Olivier Voyer a dénoué l’impasse alors qu’il restait un peu moins de deux minutes à faire au troisième tiers en complétant son tour du chapeau pour mener le Phoenix de Sherbrooke vers un gain de 4-3 devant les Islanders de Charlottetown.

Matthew Welsh, des Islanders, et Thommy Monette, du Phoenix, ont maintenu le score intact lors des 20 premières minutes de jeu, repoussant 15 et 12 tirs au but respectivement, avant de céder à trois reprises chacun au troisième tiers.

Voyer a ouvert la marque après 4:30 de disputées au deuxième engagement et a de nouveau profité de l’avantage d’un homme pour doubler l’avance des siens, à 5:15 de la troisième période. Il a procuré la victoire aux siens en fermant les livres en fin de troisième, grâce à l’aide de Benjamin Tardif, qui a inscrit l’autre but du Phoenix en désavantage numérique.

Tirant de l’arrière 3-0, Brendon Clavelle, Brett Budgell et Kevin Gursoy ont remis les compteurs à zéro en inscrivant trois buts consécutifs.

Monette a terminé la rencontre avec 26 arrêts dans la victoire, tandis que Welsh a concédé cinq buts en 35 tirs.

Armada 3 Drakkar 1

Joël Teasdale a trouvé le fond du filet à deux reprises en plus de récolter une mention d’aide pour permettre à l’Armada de Blainville-Boisbriand de vaincre le Drakkar de Baie-Comeau 3-1.

L’Armada a réussi à faire tomber le puissant Drakkar pour seulement la troisième fois à leurs 10 derniers affrontements.

Rémy Anglehart a brisé l’égalité du côté de l’Armada alors qu’il restait moins de trois minutes à faire à la troisième période et Teasdale a scellé la victoire dans un filet désert.

Jordan Martel a nivelé le pointage 1-1 au deuxième engagement chez le Drakkar. L’attaquant a fait mouche en avantage numérique.

Mikhail Samson a repoussé 37 des 38 lancers dirigés vers lui pour l’Armada, tandis que son vis-à-vis, Kyle Jessiman a réalisé 17 arrêts.

Sea Dogs 3 – Saguenéens 6

L’attaquant russe Vladislav Kotkov a récolté cinq points et les Saguenéens de Chicoutimi ont doublé les Sea Dogs de Saint-Jean 6-3.

Kotkov a participé aux cinq premiers buts de son équipe et il a enregistré un deuxième tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ. Ses cinq points constituaient un nouveau sommet personnel dans le circuit Courteau.

Son compatriote russe et espoir au prochain repêchage de la LNH Artemi Kniazev a conclu la rencontre avec un but et une mention d’assistance, tout comme Félix-Antoine Marcotty et Zachary Lavigne. Les Saguenéens ont signé une troisième victoire consécutive.

Robbie Burt, Michael Campoli et Nicholas Deakin-Poot ont répliqué pour les Sea Dogs, qui n’ont pas connu la victoire à leurs 10 dernières sorties.

Zachary Bouthillier n’a pas été testé devant le filet des Saguenéens, repoussant 19 des 22 rondelles dirigées vers lui. Son vis-à-vis chez les Sea Dogs, Alex D’Orio, a fait face à plus du double de lancers, stoppant 39 des 45 tirs vers sa cage.

Remparts 2 Olympiques 1 (Match reporté)

Une panne d’électricité dans le secteur de l’aréna Guertin a causé l’interruption du duel opposant les Remparts de Québec aux Olympiques de Gatineau.

Alors qu’il restait 1:54 à faire en deuxième période, les joueurs ont été plongés dans le noir. Avec un pointage de 2-1 en faveur des Remparts, les deux équipes ont retraité au vestiaire.

Malgré que le courant soit revenu vers 19h14 , les autorités de la LHJMQ ont choisi de reprendre la rencontre à une date ultérieure, puisque certains joueurs, médecins et membres des deux organisations avaient déjà quitté l’amphithéâtre, selon diverses sources médiatiques.

La date de reprise n’est pas encore connue.

Les Olympiques de Gatineau ont invité leurs partisans à conserver leurs billets via Twitter pour pouvoir assister à la fin de la rencontre.