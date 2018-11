NEW YORK — Henrik Lundqvist a stoppé 39 lancers et Jimmy Vesey a enfilé l’aiguille à deux reprises pour permettre aux Rangers de New York de l’emporter 3-1 devant les Sabres de Buffalo, dimanche soir.

Neal Pionk a lui aussi fait bouger les cordages pour aider les Rangers à récolter une troisième victoire consécutive. La recrue de la formation new-yorkaise Brett Howden a obtenu sa sixième mention d’aide de la saison avant de quitter la rencontre en raison d’une blessure en deuxième période.

Lundqvist a été brillant dans la victoire et a mis la main sur son quatrième gain de la saison et son 435e en carrière. Il est a deux victoires d’égaler la marque de Jacques Plante, qui figure au septième rang de l’histoire de la LNH à ce chapitre.

Connor Sheary a été l’auteur du seul but des Sabres et Carter Hutton a effectué 19 arrêts.

Les Rangers ont pleinement profité de leurs deux premiers tirs en période médiane, inscrivant deux buts dans un intervalle de 19 secondes.