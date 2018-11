Mookie Betts, Jackie Bradley fils et Ian Kinsler ont tous les trois remporté des Gants d’or chez les Red Sox de Boston, champions de la Série mondiale.

Betts a raflé les honneurs au champ droit pour une troisième année consécutive. Kinsler a quant à lui récolté le Gant d’or au deuxième but pour une deuxième année de suite. C’était toutefois une première pour Bradley, qui a vu ses efforts être soulignés au champ centre.

Les prix, remis aux différents joueurs à travers la ligue pour souligner l’excellence en défense, ont été remis dimanche.

Les Athletics d’Oakland ont vu leur joueur de premier but, Matt Olson, et leur joueur de troisième but, Matt Chapman, être récompensés. Le joueur de deuxième but des Rockies du Colorado, D.J. LeMahieu, et leur joueur de troisième but, Nolan Arenado, ont obtenu un prix.

Le joueur d’arrêt-court des Angels de Los Angeles, Andrelton Simmons, et le joueur de champ gauche des Royals de Kansas City, Alex Gordon, ont récolté les honneurs du côté de la Ligue américaine.

Anthony Rizzo des Cubs de Chicago et Freddie Freeman des Braves d’Atlanta ont partagé le prix remis au meilleur joueur de premier but de la Ligue nationale.

Le joueur d’arrêt-court des Diamondbacks de l’Arizona, Nick Ahmed, le joueur de champ gauche des Pirates de Pittsburgh Corey Dickerson, le joueur de champ centre des Braves Ender Inciarte et celui du champ droit, Nick Markakis, ont également été honorés dans la Ligue nationale.