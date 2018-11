BOSTON — Tom Brady a amassé des gains aériens de 294 verges en plus de lancer une passe de touché pour aider les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à remporter leur duel face à Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay 31-17, dimanche soir.

Après avoir amorcé l’année du mauvais pied, les Patriots (7-2) ont enfilé une sixième victoire consécutive.

Dans le duel tant attendu entre deux quarts-arrière de renom, Rodgers a mené l’attaque des Packers avec deux passes de touché et une récolte de 259 verges par la voie des airs. C’était la deuxième fois dans leur carrière respective que les deux quarts s’affrontaient.

Pour donner un coup de main à Brady, James White a réalisé deux touchés au sol et Josh Gordon a connu une soirée de travail fulgurante en captant cinq passes pour des gains de 130 verges, dont un majeur.

Le vent a tourné en faveur des Patritos tard au troisième quart. Alors que le pointage était égal 17-17, Aaron Jones a échappé le ballon du côté de Green Bay (3-4-1), permettant au receveur Julian Edelman de mettre la table pour le deuxième majeur de White. Sur la séquence suivante, Brady n’a pas perdu de temps et a repéré Josh Gordon sur 55 verges pour porter un dur coup aux Packers.

Avec Rob Gronkowski et Sony Michel à l’infirmerie, Brady et les Patriots ont été créatifs.

Ils se sont une fois de plus tournés vers le receveur Cordarrelle Patterson pour les aider et il ne les a pas déçus. En 11 courses, Patterson a récolté 61 verges de gain au sol en plus d’inscrire un touché.

Rodgers a été limité par la défensive des Patriots lors de la première moitié de la rencontre, mais a été en mesure de se créer assez d’espace en deuxième demie pour aller chercher de gros gains avant l’échappé de Jones, qui a tout fait dégringoler par la suite.