LIVERPOOL, Royaume-Uni — La politique empêchera l’attaquant du club Liverpool, Xherdan Shaqiri, de faire le voyage pour affronter le Red Star Belgrade en Ligue des champions, près de cinq mois après le geste nationaliste de l’attaquant suisse pour célébrer un but contre la Serbie à la Coupe du monde.

Shaqiri, qui est Suisse mais né au Kosovo, a été écarté de la formation par son entraîneur Juergen Klopp, redoutant un accueil hostile en Serbie lors du match, mardi.

«Nous avons entendu et lu les spéculations et discuté du type d’accueil que Shaq recevrait et, même si nous ne savons pas ce qui pourrait se produire, nous voulons y aller et nous concentrer à 100 pour cent sur le football et ne pas avoir à penser à autre chose, c’est tout», a expliqué Klopp.

Shaqiri évolue au sein de l’équipe nationale suisse mais il est originaire du Kosovo, une ancienne province serbe ayant proclamé son indépendance en 2008. Lors de la Coupe du monde de football en Russie, Shaqiri et son coéquipier suisse Granit Xhaka ont célébré leurs buts contre la Serbie en utilisant leurs mains pour dessiner l’aigle nationaliste de leur héritage ethnique albanais.

Dans un article publié sur le site Web de Liverpool, Klopp n’a pas fait allusion au geste de la main.

«Nous sommes le Liverpool FC, un grand club, une équipe de football, mais nous n’avons pas d’autre message que cela. Nous n’avons aucun message politique, absolument pas, a déclaré Klopp. Nous tenons à être respectueux et à éviter toute distraction qui détournerait notre attention d’un match de plus de 90 minutes qui est important pour le football et uniquement le football.»

Klopp a fait savoir que Shaqiri avait accepté la décision.

«Il comprend. Shaq est notre joueur, nous l’aimons et il jouera encore beaucoup pour notre équipe, mais pas mardi.»

Liverpool est en tête du groupe C avec six points en trois matchs, tandis que le Red Star est dernier avec un point. Il y a deux semaines, Liverpool a dominé le Red Star 4-0 à Anfield.