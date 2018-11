ATLANTIC CITY, N.J. — Le mur que les ligues sportives professionnelles nord-américaines défendaient bec et ongles contre les paris sportifs continue de s’effriter.

La plus récente entente entre les ligues sportives et les compagnies de paris est survenue lundi, quand FanDuel a jumelé ses forces à celles de la Ligue nationale de hockey et aux Devils du New Jersey.

La compagnie est devenue partenaire officiel de paris sportifs de la LNH, ainsi que son fournisseur officiel de pools quotidiens. FanDuel aura accès au fil de statistiques en temps réel de la LNH. L’entente est similaire à celle que vient de signer le circuit Bettman avec MGM Resorts International.

Les quatre ligues professionnelles majeures ont combattu les efforts de l’État du New Jersey pour légaliser les paris sportifs, une cause qui s’est rendue jusqu’en Cour suprême des États-Unis et qui s’est conclue en mai dernier avec les 50 États obtenant le droit d’offrir des paris sportifs.

Maintenant, ces ligues réalisent que les paris sportifs peuvent être un allié profitable au lieu d’une menace. C’est d’ailleurs démarré en trombes dans le New Jersey, où 336M$US ont été misés depuis l’instauration des paris sportifs en juin.

Le volet avec les Devils permettra à FanDuel d’obtenir de la visibilité lors de toutes les rencontres locales grâce à un logo de la compagnie peint sur la patinoire.

«Nous continuons notre approche progressive dans le monde du pari sportif, a déclaré le commissaire de la LNH, Gary Bettman, en travaillant directement avec l’industrie en concentrant nos efforts pour donner une expérience innovatrice aux partisans.»

Quant à FanDuel, cette entente «se voulait la prochaine étape parfaite pour permettre (à l’entreprise) de croître».

FanDuel est en charge des paris à la piste de courses Meadowlands, dans le nord du New Jersey, aux limites de la ville de New York.

La compagnie qui est propriétaire des Devils, du Prudential Center et des 76ers de Philadelphie de la NBA vient tout juste de parapher une entente promotionnelle avec le preneur aux livres William Hill et Caesars Entertainment qui comprend l’accès à des salons sportifs à l’aréna des Devils.

Plus tôt cette année, William Hill a également conclu un partenariat semblable avec les Golden Knights de Vegas.