BOUCHERVILLE, Qc — Le joueur de centre Peter Abbandonato des Huskies de Rouyn-Noranda, auteur d’un but et six passes en trois matchs, a été nommé le joueur de la semaine dans la LHJMQ.

Abbandonato, âgé de 20 ans, a mené les Huskies à trois victoires et au sommet du classement général de la Ligue.

Abbandonato, invité au camp d’entraînement des Blues de St. Louis en septembre, occupe le deuxième rang des marqueurs du circuit avec 32 points en 19 rencontres.