NEW YORK — Le centre Sean Monahan des Flames de Calgary, qui a réussi quatre matchs de plus d’un point, a mérité la première étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey.

Monahan a totalisé quatre buts et quatre mentions d’aide pour aider les Flames (9-5-1, 19 points) à connaître une semaine parfaite et à accéder au premier rang dans la section Pacifique. Il s’est notamment illustré en préparant le but égalisateur dans la dernière minute du temps réglementaire et le but victorieux en prolongation lors d’une victoire de 2-1 aux dépens des Sabres de Buffalo, mardi.

Les centres Elias Pettersson des Canucks de Vancouver et Brayden Point ont également obtenu des mentions d’honneur.

Pettersson a complété la semaine ex aequo au sommet de la ligue avec quatre buts en trois matchs. Il a notamment enfilé deux buts, dont son premier victorieux, lors d’un gain de 5-2 aux dépens du Wild du Minnesota. Il a aussi récolté cinq points (3-2—5), dont le but égalisateur avec 35,9 secondes à jouer, lorsque les Canucks ont défait l’Avalanche du Colorado 7-6 en prolongation.

Point a mené la LNH avec six mentions d’aide pour contribuer aux trois victoires du Lightning (10-3-1, 21 points).