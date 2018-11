COSTA MESA, Calif. — Les Chargers de Los Angeles ont libéré le botteur de précision Caleb Sturgis et ont promu Michael Badgley de leur formation d’entraînement.

Sturgis a raté deux transformations et un placement dans la victoire de 25-17 face aux Seahawks de Seattle. Le vétéran de six saisons est le premier botteur à rater une transformation et un placement dans trois matchs consécutifs depuis Jim Breech, des Raiders, en 1979.

Il a réussi neuf de ses 13 placements cette saison et neuf de ses 15 transformations. Il n’avait raté que quatre transformations depuis que la distance avait été reculée, en 2015.

Badgley a participé à deux rencontres en remplacement de Sturgis, qui soignait une blessure aux ischio-jambiers. Il a réussi ses trois tentatives de placement et a été parfait en sept transformations.

Il est le sixième botteur de précision utilisé par les Chargers depuis le début de la campagne.