COOPERSTOWN, N.Y. — Six joueurs menés par l’ex-releveur no 1 Lee Smith verront leur nom inscrit sur le bulletin de votes du comité de l’ère actuelle, qui pourrait les faire entrer à Cooperstown en 2019.

En plus de Smith, on retrouve les noms de Harold Baines, Albert Belle, Will Clark, Orel Hershiser et Joe Carter, ainsi que ceux de l’ex-propriétaire des Yankees de New York, le regretté George Steinbrenner.

Les ex-gérants Lou Pinella, Davey Johnson et Charlie Manuel viennent compléter ce bulletin de votes constitués de protagonistes de l’ère actuelle, soit de 1998 à nos jours. Il sera soumis à un comité de 16 électeurs, qui seront identifiés plus tard. Le vote aura lieu le 9 décembre, lors des assises d’hiver.

Comme pour le bulletin de votes soumis aux membres de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique (BBWAA), le nom des candidats doit se retrouver sur 75 pour cent des bulletins afin qu’ils soient admis au Temple de la renommée du baseball.

Tout candidat qui remplira ces conditions sera intronisé aux côtés des nouveaux membres élus au scrutin mené auprès de la BBWAA, dont les résultats seront connus le 22 janvier.

Le Temple compte quatre comités chargés de revoir les omissions du scrutin régulier. Le comité de l’ère moderne (1970-1987) se réunira en décembre 2019, ceux de l’Âge d’Or (1950-1969) et des débuts du sport (avant 1950) le feront l’année suivante.