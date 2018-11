VANCOUVER — Les jeunes joueurs des Canucks de Vancouver permettent au club de la Colombie-britannique de tromper les pronostics des experts jusqu’ici.

Après 15 rencontres de la campagne 2018-19, les Canucks (9-6-0) ont récolté des victoires contre des puissances comme les Penguins de Pittsburgh et le Lightning de Tampa Bay pour se hisser jusqu’au deuxième rang de la section Pacifique.

«Nous comptons sur plusieurs gars qui veulent gagner et faire mentir les prédictions, a déclaré Bo Horvat, qui est le centre no 1 du club à 23 ans. Tout le monde veut prouver que nous sommes une bonne équipe, qu’on peut livrer bataille à n’importe qui. Je pense qu’on a réussi jusqu’ici.»

Les Canucks ont raté les séries pour une troisième saison consécutive l’an dernier, en plus de perdre les services des jumeaux Henrik et Daniel Sedin, qui ont pris leur retraite après 17 saisons.

L’équipe a embauché les joueurs autonomes Jay Beagle, Tim Schaller et Antoine Roussel cet été, mais un peu tout le monde se demandait qui allait marquer des buts.

Jusqu’ici, les cinq meilleurs marqueurs des Canucks sont âgés de 25 ans ou moins. La recrue Elias Pettersson mène la charge avec neuf buts et six aides en neuf rencontres.

Le Suédois de 19 ans a été nommé la deuxième étoile de la semaine, surtout en raison de sa performance de cinq points dans la victoire de 7-6 en prolongation contre l’Avalanche du Colorado. Il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club à obtenir cinq points en un match.

Pettersson a aussi été nommé recrue du mois d’octobre, même s’il a raté deux semaines en raison d’une commotion cérébrale.

Alex Edler (genou), Anders Nilsson (doigt) et Sven Baertschi (commotion) ont également raté du temps de jeu depuis le début de la campagne. Mais Pettersson affirme que l’équipe a ce qu’il faut pour aller chercher des victoires.

«Si tout le monde s’en va dans la même direction et est concentré sur la tâche à accomplir, de bonnes choses surviendront.»

Les Canucks sont actuellement troisièmes dans la LNH pour le nombre de victoires, derrière les Predators de Nashville et le Lightning.

«C’est certain que plusieurs ici ont été surpris, a déclaré l’ailier de 21 ans Brock Boeser. Mais ça démontre toute la confiance que ressentent les joueurs dans ce vestiaire. Nous croyons tous en l’un et l’autre, nous sommes convaincus que tout le monde peut faire le travail, et nous n’abandonnons pas.»

Les partisans ont aussi embarqué. Les plus de 18 000 partisans réunis au Rogers Arena vendredi étaient très bruyants; une ambiance qu’on a rarement vue à Vancouver au cours des dernières années.

«Vous pouvez sentir que les gens sont excités par nos jeunes joueurs et de la façon dont ils jouent», a souligné l’entraîneur-chef, Travis Green.

L’équipe tentera d’ajouter à sa série de trois victoires alors qu’elle entreprendra une séquence de six matchs à l’étranger jeudi, à Detroit.

«On veut amasser des points sur la route et contre les clubs de l’Est, a déclaré Horvat. Nous sommes confiants sur les patinoires adverses et ce serait super que nous continuions à bien y jouer.»