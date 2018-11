Le Baseball majeur a révélé l’identité des trois finalistes pour chacun des honneurs individuels qui seront remis la semaine prochaine.

Les finalistes ont été révélés par ordre alphabétique.

Ainsi, les finalistes au titre de recrue de l’année dans l’Américaine sont Miguel Andujar, des Yankees de New York, Shohei Ohtani, des Angels de Los Angeles, et Gleyber Torres, des Yankees. Dans la Nationale, les trois joueurs ayant reçu le plus de votes sont Ronald Acuna fils, des Braves d’Atlanta, Walker Buehler, des Dodgers de Los Angeles, et Juan Soto, des Nationals de Washington.

Pour le gérant de l’année, les finalistes sont Bud Black (Rockies du Colorado), Craig Counsell (Brewers de Milwaukee) et Brian Snitker (Braves d’Atlanta) dans l’Américaine, tandis que dans la Nationale, ce sont Kevin Cash (Rays de Tampa Bay), Alex Cora (Red Sox de Boston) et Bob Melvin (Athletics d’Oakland) qui sont en lice.

Les récipiendaires des trophées Cy Young seront choisis parmi Corey Kluber (Indians de Cleveland), Blake Snell (Rays) et Justin Verlander (Astros de Houston) dans l’Américaine, ainsi que Jacob deGrom (Mets de New York), Aaron Nola (Phillies de Philadelphie) et Max Scherzer (Nationals de Washington) dans la Nationale. Il s’agirait d’un troisième titre consécutif dans le cas de Scherzer et de deuxième d’affilée pour Kluber.

Finalement, Nolan Arenado (Rockies), Javier Baez (Cubs de Chicago) et Christian Yelich (Brewers) dans la Nationale, ainsi que Mookie Betts (Red Sox), Jose Ramirez (Indians) et Mike Trout (Angels) dans l’Américaine sot les candidats au titre de joueur par excellence.

Les gagnants seront dévoilés à compter du 12 novembre.

Le scrutin a été mené auprès des membres de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique (BBWAA) dans chacune des 30 villes du Baseball majeur, à raison de deux électeurs par ville. Les scribes des villes abritant un club de la Ligue américaine ont voté pour les honneurs remis dans leurs ligues, tout comme ceux dans la Nationale.

Note aux lecteurs: bien lire Blake Snell et non Jake Snell (5e paragraphe)