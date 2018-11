WASHINGTON — Alex Ovechkin a profité de l’avantage d’un homme pour s’inscrire au pointage, le gardien substitut Phoenix Copley a réalisé 31 arrêts et les Capitals de Washington ont retrouvé le chemin de la victoire en battant les Oilers d’Edmonton 4-2, lundi soir.

Les champions en titre de la Coupe Stanley ont mis un terme à leur séquence de deux défaites et ont retrouvé leur air d’antan, après avoir commis plusieurs erreurs lors de leur dernier match face aux Stars de Dallas. Jakub Vrana a enfilé l’aiguille pour la première fois depuis qu’il a été relégué sur la quatrième ligne à l’attaque et son coéquipier, Devante Smith-Pelly l’a imité quelques minutes plus tard pour déjouer Cam Talbot.

Ovechkin a enfilé son 11e but de la saison et son 234e en carrière en avantage numérique, égalant la marque de Marcel Dionne au huitième rang de l’histoire de la LNH à ce chapitre. T.J. Oshie a lui aussi fait mouche du côté court de Talbot, qui a alloué quatre buts en 23 tirs à son premier départ depuis le 30 octobre.

Le capitaine des Oilers, Connor McDavid, a prolongé à huit sa séquence de matchs avec au moins un point. Il a fait bouger les cordages pour marquer son 10e but de la saison. Leon Draisaitl a également répliqué du côté des Oilers, qui ont encaissé un deuxième revers en sept rencontres.

Copley a bloqué tous les tirs auxquels il a fait face en troisième période afin d’obtenir sa deuxième victoire dans la LNH.