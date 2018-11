BROOKLYN, N.Y. — Voici cinq moments marquants du match disputé lundi soir au Barclay Center de Brooklyn entre le Canadien et les Islanders de New York lundi soir.

La chimie Domi-Drouin fait son oeuvre

Après avoir permis aux Islanders d’ouvrir la marque à 4:04 du premier vingt, le Canadien a eu besoin de moins de deux minutes pour ramener les deux formations à la case de départ. Alors qu’il était posté à la pointe gauche, Max Domi a attiré le défenseur Ryan Pulock vers lui et en a profité pour glisser la rondelle dans l’espace vacant où s’est présenté Jonathan Drouin. Après quelques enjambées, Drouin a touché la cible grâce à un bon tir des poignets qui a battu Thomas Greiss dans la partie supérieure gauche. Pour Drouin, il s’agissait d’un premier but à l’extérieur du Centre Bell, et de son premier depuis le 23 octobre, contre les Flames de Calgary.

Une erreur coûteuse en zone centrale

Si le Canadien a rapidement riposté au but de Casey Cizikas, la réplique des Islanders à celui de Jonathan Drouin a été plus rapide encore. Il n’a fallu qu’une minute 45 secondes pour que Valtteri Filppula redonne l’avance à formation new-yorkaise. Après que Brendan Gallagher eut perdu la rondelle en zone centrale, Leo Komarov s’est présenté sur le flanc gauche avec Filppula à sa droite. Komarov a d’abord contourné le défenseur Jeff Petry qui s’était étendu de tout son long dans l’espoir de couper une passe. Il a ensuite relayé le disque à Filppula, laissé complètement seul dans l’enclave. Son tir dans la partie supérieure du filet n’a donné aucune chance à Antti Niemi.

Le Canadien met fin à une disette

Aidés par deux arrêts importants d’Antti Niemi en moins de trois minutes en première moitié de deuxième période, le Canadien a soudainement imposé son rythme et a pris le contrôle complet du match. À force d’accentuer la pression en territoire rival, la formation montréalaise a profité de trois avantages numériques en deuxième moitié de période. Elle a profité du deuxième pour mettre fin à une vilaine séquence de 16 supériorités numériques quand Max Domi a marqué son huitième de la saison grâce à un tir qui s’est faufilé à la droite de Thomas Greiss, seulement 20 secondes après le début de la punition à Scott Mayfield.

Lehkonen ramène l’égalité dans le match

Après avoir laissé filer de nombreuses opportunités de déjouer Thomas Greiss pendant le match, Artturi Lehkonen y est finalement parvenu pendant la huitième minute de jeu de la troisième période. Enlisé dans une léthargie qui durait depuis le tout premier match de la saison, Lehkonen s’est posté devant le filet de Greiss et a fait dévier un tir des poignets de Noah Juulsen pour créer l’égalité 3-3.

Le dixième tir met fin au suspense

Dépêché par Claude Julien lors de la cinquième ronde des tirs de barrage, Joel Armia aura réussi où les neuf autres avant lui avaient échoué. L’attaquant finlandais s’est présenté vers l’enclave et a décoché un tir qui s’est faufilé du côté du gant du gardien Thomas Greiss, permettant ainsi au Canadien de couronner une remontée de deux buts et d’arracher une importante victoire.