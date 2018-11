PITTSBURGH — Brian Boyle a réussi son premier tour du chapeau en carrière et les Devils du New Jersey ont défait les Penguins de Pittsburgh 5-1, lundi soir.

Boyle a enfilé trois buts dans une rencontre pour la première fois dans le cadre de la soirée «Le hockey pour vaincre le cancer» à Pittsburgh. Il a capitalisé à deux reprises en avantage numérique et a inscrit deux buts en redirigeant la rondelle devant la cage adverse.

À 33 ans, Boyle avait reçu un diagnostic de cancer qui affecte la moelle osseuse, soit la leucémie myéloïde chronique, au début du camp d’entraînement la saison dernière. Il avait réintégré la formation en novembre dernier après avoir subi des traitements et a remporté le trophée Bill Masterton, remis annuellement au joueur ayant démontré le plus de qualité de persévérance et d’esprit d’équipe au sein du circuit Bettman.

Will Butcher a appuyé son coéquipier en récoltant un but et deux mentions d’aide pour les Devils et Travis Zajac a complété la marque. Jean-Sébastien Dea, qui a passé les deux dernières saisons à Pittsburgh, a obtenu deux aides.

Les Devils ont mis un terme à leur série de trois défaites et ont signé leur première victoire à l’étranger cette saison.

Keith Kinkaid a repoussé 35 tirs pour les visiteurs, qui ont remporté quatre de leurs cinq derniers duels face aux Penguins.

Jamie Oleksiak a été l’auteur du seul but des Penguins, qui ont encaissé un quatrième revers consécutif.