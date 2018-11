GLENDALE, Ariz. — Claude Giroux a trouvé le fond du filet à deux reprises en plus d’ajouter une mention d’aide à sa fiche, Calvin Pickard a repoussé 35 lancers et les Flyers de Philadelphie ont mis un terme à la séquence de cinq victoires des Coyotes de l’Arizona en leur infligeant un revers de 5-2, lundi soir.

Les Flyers ont rapidement pris les devants 2-0 grâce à deux buts de Giroux et de Shayne Gostisbehere au premier engagement. Sean Couturier a lui aussi fait scintiller la lumière des buts et Oskar Lindblom a ajouté un but dans un filet désert pour les Flyers, qui ont complété une séquence de quatre matchs à l’étranger avec une fiche de 3-0-1.

Pickard a obtenu un deuxième départ consécutif après que Michael Neuvirth eut été placé sur la liste des blessés et Brian Elliott s’est lui aussi retrouvé à l’infirmerie après être entré en contact avec son coéquipier Travis Konecny durant la séance d’entraînement de dimanche.

Pickard a été solide devant son filet durant une majeure partie de la rencontre et n’a cédé que devant Alex Galchenyuk, en avantage numérique au deuxième tiers, et face à Michael Grabner, tard en troisième période.

Durant leur séquence victorieuse, les Coyotes avaient dominé leurs adversaires 24-7 en cinq matchs.