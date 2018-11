EL SEGUNDO, Calif. — Willie Desjardins a réalisé que les Kings de Los Angeles avaient plus de temps qu’il ne le pensait pour faire tourner le vent en leur faveur.

L’entraîneur-chef par intérim souhaite toujours que ses joueurs continuent de jouer comme si la saison et leurs emplois étaient en jeu, même si la saison est encore jeune.

Desjardins a dirigé une séance d’entraînement dynamique lundi, à ses débuts à la tête des Kings, qui ont congédié John Stevens et l’entraîneur adjoint Don Nachbaur dimanche pour secouer un peu le club qui en arrache depuis le début de la campagne. Le nouvel entraîneur n’a promis aucune solution miracle, mais il a bien l’intention de sonner l’alarme auprès de ses nouveaux joueurs.

«Ce que nous avons établi comme thème, c’est que nous ne pouvons pas attendre encore, a expliqué Desjardins. Nous devons nous remettre à gagner maintenant. La voie facile serait de nous dire que notre saison est fichue. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de gâcher une saison, parce que nous ne savons jamais ce qui peut arriver. C’est la même chose avec moi. Je ne savais pas si j’allais avoir une autre opportunité de diriger une autre équipe dans la LNH, et voilà que c’est ma chance. Je dois tout faire en mon possible pour que ça fonctionne et c’est le même message que je vais lancer à mes joueurs.

«Nous devons trouver un moyen de nous remettre sur le droit chemin. Comment nous allons nous y prendre? C’est ce qu’on va découvrir.»

Desjardins a obtenu sa première chance dans la LNH, alors qu’il avait 57 ans, à la barre des Canucks de Vancouver, de 2014 à 2017. Après avoir mené la jeune équipe canadienne à la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pyeongchang l’hiver dernier, il est retourné en Alberta pour fonder son école de hockey.

Le directeur général des Kings, Rob Blake, l’a appelé la semaine dernière, lui offrant de reprendre les rênes du club, qui peine à revenir au sommet, comme ils l’avaient fait lorsqu’ils ont remporté les grands honneurs en 2012 et 2014.

Suite à son congédiement, il n’était pas question que Desjardins revienne derrière le banc d’une équipe à titre d’entraîneur adjoint. Il a mentionné qu’il était enchanté d’obtenir de nouveau sa chance avec une équipe aussi talentueuse que celle des Kings — même si son contrat prendra fin à la fin de la présente saison.

«De venir ici, je me retrouve dans une belle situation, a avoué Desjardins. Je crois qu’il y a beaucoup de travail qui vient avec cependant. Parfois, il y a des situations qui ne permettent pas vraiment de connaître du succès. Ils ont de bons joueurs ici. Il y a vraiment beaucoup de joueurs de qualité au sein de cette équipe, des joueurs de renom.»

Les Kings présentent un dossier de 4-8-1 depuis le début de la saison. Mardi soir, ils affronteront les Ducks d’Anaheim. Desjardins a tenu à préciser qu’il ne pouvait pas changer le style de jeu des Kings en un claquement de doigts et s’appuyera donc sur l’entraîneur adjoint Dave Lowry lors des premiers matchs, alors qu’il tentera d’obtenir de meilleurs résultats de la part des joueurs dans sensiblement le même système de jeu.

«C’est difficile parce qu’une des choses essentielles au bon fonctionnement d’une équipe est la confiance qui règne entre les joueurs et le personnel d’entraîneurs, a reconnu Desjardins. Et la confiance se bâtit avec le temps, mais nous n’avons pas le temps nécessaire pour ça. Nous devons donc nous faire confiance aveuglément, et ce, dès maintenant. C’est plus difficile, mais nous devons le faire.»