Les joueurs des Sénateurs d’Ottawa qui ont été filmés à leur insu en train de plaisanter et de critiquer la stratégie défensive de leur équipe dans une vidéo publiée en ligne se sont excusés de leurs commentaires.

Les Sénateurs ont publié, lundi soir, une déclaration de Thomas Chabot, Dylan DeMelo, Matt Duchene, Alex Formenton, Chris Tierney, Chris Wideman et Colin White, les montrant en train de parler de l’inefficacité de l’équipe en désavantage numérique lors d’une conversation filmée par une caméra fixée sur le tableau de bord d’un véhicule Uber.

Les joueurs se sont moqués de l’entraîneur adjoint Martin Raymond, responsable de l’unité en désavantage numérique, dans un extrait de cinq minutes qui a été enregistré à Phoenix lors du voyage des Sénateurs sur la côte ouest fin octobre.

«Nous voulons nous excuser publiquement auprès de Martin Raymond, de nos coéquipiers et nos entraîneurs pour nos commentaires émis le 29 octobre à Phoenix, en Arizona, lit-on dans un communiqué transmis à la Presse canadienne.

«Notre conversation privée a été enregistrée à notre insu et sans notre consentement. Nous sommes passionnés par notre équipe et notre objectif est de grandir ensemble. Nous sommes reconnaissants pour le soutien de nos amateurs et de notre organisation. C’est une importante leçon d’apprentissage et nous ferons mieux à l’avenir.»

On entend le chauffeur Uber demander pour quelle équipe les joueurs jouent au début de la vidéo et Wideman, assis sur le siège du passager, répond: «Ottawa. Si vous pouvez dire que nous sommes vraiment ravis de notre….» Un joueur assis dans la rangée du milieu du véhicule termine sa phrase: «avec notre PK (penalty kill, ou désavantage numérique).

Duchene ajoute ensuite qu’il «(n’y) accorde plus attention depuis trois semaines» lors des réunions avec Raymond.

«L’autre chose, c’est que nous ne changeons jamais rien. Alors pourquoi avons-nous même une réunion?» dit-il dans l’extrait.

Les Sénateurs occupent actuellement le 29e rang de la ligue en désavantage numérique avec un taux de 68,8 pour cent.

L’entraîneur-chef Guy Boucher a déclaré dans le même communiqué que l’équipe avait «pleinement confiance en Martin Raymond comme entraîneur, dans l’effort et la détermination de notre équipe et la sincérité des excuses de nos joueurs.

«Nous traitons cela maintenant comme une affaire d’équipe et nous ne ferons aucun autre commentaire aux médias», a ajouté Boucher.

Un article paru dans le quotidien Ottawa Citizen, lundi, indique que la vidéo avait été mise en ligne ailleurs au cours du week-end et a été supprimée par la suite. L’identité de l’utilisateur qui a publié la vidéo n’est toujours pas connue.

Le directeur général de Uber Canada, Rob Khazzam, a déclaré par le biais de son compte Twitter, lundi soir, qu’une «vidéo qui a été publiée par les médias lundi avec plusieurs passagers d’un véhicule Uber ayant été filmés à leur insu alors qu’ils avaient une conversation privée… est une violation claire de notre politique d’utilisation.»

Les Sénateurs ont eu leur lot de controverses la saison dernière, dont une déclaration du propriétaire de l’équipe, Eugene Melnyk, qui menaçait de déménager l’équipe si les ventes de billets ne s’amélioraient pas.

En mai, l’épouse de l’ancien capitaine Erik Karlsson a déposé une ordonnance de protection contre la fiancée de Mike Hoffman, affirmant qu’elle avait publié plus de 1000 commentaires «négatifs et désobligeants» sur elle dans les réseaux sociaux.

Karlsson et Hoffman ont tous deux été échangés durant la saison morte.