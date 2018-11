ROME — Le nageur Filippo Magnini, double champion du monde, est suspendu pendant quatre ans pour dopage.

L’agence antidopage italienne a rendu son verdict, mardi, dans le dossier du nageur à la retraite et a imposé la même sanction à son coéquipier du relais, Michele Santucci.

Tous deux ont été reconnus coupables d’utilisation et de tentative d’utilisation de substances interdites.

Les nageurs avaient des liens avec le nutritionniste Guido Porcellini, banni pour 30 ans pour avoir distribué des drogues illégales.

Magnini, qui a remporté le 100 mètres style libre aux championnats du monde 2005 et 2007 et une médaille de bronze aux relais aux Jeux olympiques de 2004, n’a jamais été contrôlé positif et affirme ne jamais s’être dopé. Tout au long de sa carrière, il a vivement critiqué le dopage et a pris part à une initiative «Je ne me drogue pas».

Magnini a affirmé: «Je n’ai rien fait. Cette sanction est ridicule.»

Le procureur antidopage cherchait à obtenir une suspension de huit ans pour Magnini.

Santucci a fait équipe avec Magnini lorsque l’Italie a remporté la médaille de bronze au relais 4 x 100 mètres aux championnats du monde 2015.