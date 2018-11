SASKATOON — Brianna Decker, Hilary Knight et Dani Cameranesi ont chacune récolté un but et une aide pour permettre à l’équipe américaine de vaincre la Finlande 5-1 à leur premier match de la Coupe des Quatre Nations.

Cayla Barnes et Sydney Brodt ont aussi marqué pour les États-Unis, qui ont disputé un premier match sur la scène internationale depuis leur victoire de 3-2 en prolongation contre le Canada en finale des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Le Canada affrontera la Suède en soirée.

Maddie Rooney n’a eu qu’à effectuer neuf arrêts pour récolter la victoire, ne cédant que devant Emma Nuutinen.

Noora Raty a stoppé 44 des 49 tirs dirigés contre elle.

Les États-Unis ont remporté les trois dernières éditions de cette compétition annuelle.