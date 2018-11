PARIS — Avec le vote pour le Ballon d’Or 2018 prenant fin cette semaine, Antoine Griezmann a augmenté ses chances d’obtenir l’honneur en marquant lors de son 50e match en Ligue des champions, mardi.

Griezmann a aidé l’Atletico Madrid à rebondir d’un revers face au Borussia Dortmund avec un gain de 2-0 face au club allemand, un résultat écartant Monaco.

Liverpool a perdu 2-0 face au Red Star Belgrade tandis que Barcelone, sans Lionel Messi, a fait match nul 1-1 contre l’Inter Milan.

Tout est encore possible dans le groupe C suite à un match nul du Paris Saint-Germain, 1-1 avec Naples.

Griezmann, auteur de 10 buts à ses 10 derniers matches à domicile, dans le tournoi, a profité d’un jeu mis en place par le milieu de terrain Thomas Partey. Il a couronné une contre-attaque à la 80e minute, après un filet de Saul Niguez.

Dortmund et Atletico mènent le groupe A. Dortmund a battu Atletico 4-0 le mois dernier à domicile, la pire défaite de l’équipe espagnole sous la gouverne de l’entraîneur Diego Simeone.

Barcelone avance au tableau

Malgré le match nul, l’équipe catalane a scellé sa place au tour suivant.

Messi a voyagé avec l’équipe à Milan, mais l’entraîneur Ernesto Valverde a choisi de ménager l’attaquant vedette, qui n’a pas joué depuis sa fracture du bras le mois dernier. Le remplaçant Malcom a marqué à sept minutes de la fin, mais Mauro Icardi a égalisé à la 87e.

Barcelone est en tête du groupe B, avec trois points d’avance sur l’Inter et six devant Tottenham, qui a battu le PSV Eindhoven 2-1.

Harry Kane a inscrit deux buts en fin de match pour Tottenham, qui risquait d’être éliminé après seulement quatre matchs. Le PSV a marqué très tôt (2e), mais Kane a fait pencher la balance en marquant lors des 78e et 89e minutes.

Le Red Star brille à nouveau

Belgrade a ravivé le souvenir d’une époque où le club figurait parmi les meilleures équipes européennes. Milan Pavkov a marqué aux 22e et 29e minutes et le jeu blanc a été signé Milan Borjan, un Canadien.

Le Red Star a joué en Coupe d’Europe le plus récemment en 1991, quand une victoire contre une équipe telle Liverpool ne serait pas considérée comme une grande surprise.

Dans le Groupe C, Liverpool et Naples comptent six points chacun, après le match nul du groupe italien et du PSG. Faisant ses débuts en Ligue des champions avec le PSG, le gardien Gianluigi Buffon n’a pu stopper le penalty égalisateur de Lorenzo Insigne, après la réussite de Juan Bernat.

Du grand Porto

Porto s’est approché d’une place en huitièmes de finale après avoir battu le Lokomotiv Moscou 4-1 pour mettre fin aux espoirs de qualification des champions de la Russie.

Porto a besoin d’un point à ses deux derniers matches pour être sûr de passer à l’étape suivante. Lokomotiv a perdu ses quatre matches.