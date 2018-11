OTTAWA — Colin White et Mark Stone ont marqué deux buts chacun et les Sénateurs d’Ottawa ont effacé un retard de deux buts pour vaincre les Devils du New Jersey 7-3, mardi.

White a fait entendre la sirène deux fois au deuxième tiers. À 17:44, son but en avantage numérique a procuré une bonne avance aux siens, 5-2.

Stone a ajouté trois passes, ce qui lui en donne cinq en deux rencontres.

Taylor Hall et Kyle Palmieri ont fait mouche avant le réveil des Sénateurs, qui venaient de s’incliner 9-2 et 4-3.

Thomas Chabot, Ryan Dzingel et Magnus Paajarvi ont complété pour Ottawa, dont le prochain match aura lieu jeudi soir à la maison, contre Las Vegas.

Craig Anderson a stoppé une trentaine de tirs. Cory Schneider a flanché quatre fois en 22 tirs, puis Keith Kinkaid a donné deux buts en 17 tirs. Le but de Paajarvi est survenu dans un filet désert.

Travis Zajac a été l’autre buteur des Devils, victorieux une seule fois à leurs cinq derniers matches.