LAUSANNE, Suisse — L’Union internationale de biathlon (IBU) a déclenché une enquête en lien avec des allégations à l’effet que la Russie aurait versé des pots-de-vin afin d’éviter que des cas de dopage sportif soient révélés, plusieurs mois après que des perquisitions eurent entraîné la démission du président de l’organisation.

L’IBU a mentionné que son enquête pour corruption se fera conjointement avec les autorités autrichiennes et norvégiennes, mais qu’elle ira plus loin en tentant de déterminer si le choix de la Russie pour l’obtention des Championnats du monde de biathlon de 2021 «a été influencé par la corruption».

Ce scrutin tenu en 2016 a été invalidé à la suite des critiques de l’Agence mondiale antidopage, et l’événement a été octroyé à Pokljuka, en Slovénie.

Les policiers ont perquisitionné le quartier général de l’IBU en avril, et les procureurs estiment qu’environ 300 000$ ont été versés en pots-de-vin afin d’étouffer des cas de dopage en Russie. Le président et la secrétaire générale de l’organisation, Anders Besseberg et Nicole Resch, ont démissionné peu de temps après.