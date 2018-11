HANOI, Viêtnam — Les dirigeants de la Formule 1 et ceux de Hanoï ont indiqué que la capitale du Vietnam organisera une course sur circuit urbain à compter de la saison 2020.

Les dirigeants de la F1 ont précisé dans un communiqué émis mercredi que la piste en milieu urbain sera de 5,565km. La course vietnamienne s’ajoutera aux escales asiatiques de la F1 au Japon, en Chine et à Singapour, en plus de celle en Australie.

Le communiqué a offert très peu de détails sur la course elle-même, ni la place qu’elle occupera dans le calendrier. Le promoteur vietnamien de l’événement, Vingroup, a conclu une entente de plusieurs années, mais n’a pas donné de détails sur celle-ci ni sur la part de financement provenant des divers paliers gouvernementaux.

Le calendrier provisoire de la F1 prévoit 21 courses en 2019.

Il reste deux épreuves à négocier en 2018, c’est-à-dire le Grand Prix du Brésil et le Grand Prix d’Abu Dhabi.