TOKYO — Le receveur étoile Yadier Molina espère épingler de rapides coureurs, tandis que le gérant Don Mattingly a bien hâte de se mesurer à l’équipe nationale du Japon.

Les deux hommes se trouvent au Pays du Soleil levant dans le cadre de la tournée des étoiles du Baseball majeur, qui sera ponctuée de six rencontres.

Cette série se mettra en branle vendredi, avec trois matchs en trois soirs au Tokyo Dome, suivis d’une rencontre à Hiroshima le 13 novembre et de deux autres à Nagoya les deux jours suivants.

Mattingly était instructeur avec les Yankees de New York quand Hideki Matsui y jouait, et il a appris à connaître Ichiro Suzuki avec les Marlins de Miami. Ce sera toutefois sa première expérience comme gérant face à une équipe nippone.

«J’ai eu la chance de travailler avec Hideki à New York et Ichiro à Miami, a indiqué Mattingly mercredi. Leur culture du sport et leur amour du baseball sont fascinants à regarder. Leur éthique de travail et la façon dont ils maîtrisent les bases semblent solides.»

En plus du receveur des Cardinals de St. Louis Molina, la formation des Majeures compte sur trois autres joueurs ayant participé au dernier match des étoiles: le voltigeur des Mariners de Seattle Mitch Haniger, le receveur des Marlins J.T. Realmuto, ainsi que le voltigeur des Reds de Cincinnati Eugenio Suarez.

Molina, qui a remporté un neuvième Gant d’Or cette saison, est l’un des trois receveurs à participer à cette tournée. L’autre est Robinson Chirinos, des Rangers du Texas.

Deux des trois finalistes à l’obtention du trophée Jackie-Robinson à titre de recrue de l’année dans la Nationale — Juan Soto, des Nationals de Washington, et Ronald Acuna fils, des Braves d’Atlanta — sont de la partie.

La MLB retournera au Japon au printemps prochain, alors que les Athletics d’Oakland et les Mariners lanceront leur campagne par une série de deux matchs au Tokyo Dome. C’est la cinquième fois que le Baseball majeur lance sa saison au Japon, la première depuis 2012, alors que les A’s et les Mariners s’étaient aussi affrontés.

Mattingly avait visité le Japon en 2004, quand les Yankees et les Devil Rays de Tampa Bay, comme ils s’appelaient alors, y avaient lancé leur campagne.

Matsui, qui a amorcé sa carrière professionnelle au Tokyo Dome avec les Yomiuri Giants, agira comme instructeur au premier coussin pour les étoiles de la MLB.

«C’est bon d’être de retour au Japon avec l’uniforme des Yankees sur le dos, a déclaré Matsui. Je n’ai jamais occupé ce poste auparavant, alors je vais tenter de ne pas faire mal à l’équipe. Je suis un peu nerveux.»

Les lanceurs ne pourront pas effectuer plus de 80 tirs par match et ceux qui dépasseront le plateau des 50 offrandes devront bénéficier de quatre jours de repos avant d’être de nouveau utilisés.