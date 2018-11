UTICA, N.Y. — Michael Chaput a rompu l’égalité en troisième période, Charlie Lindgren a repoussé sept lancers en relève à Michael McNiven et le Rocket de Laval a gagné un deuxième match de suite face aux Comets d’Utica en l’emportant 4-3, mercredi.

Alexandre Grenier a amassé un but et une aide, tandis que Daniel Audette et Alexandre Alain, avec son premier dans les rangs professionnels, ont aussi touché la cible pour le Rocket (5-7-1), qui avait mis fin à une séquence de six défaites en battant les Comets 2-1 en prolongation samedi. Byron Froese a récolté deux aides.

McNiven a accordé trois buts sur 17 tirs avant de céder sa place devant le filet du Rocket à Lindgren après 8:21 de jeu en deuxième période.

Tanner Kero a réussi un doublé pour les Comets (5-7-1), qui ont gaspillé une avance de 2-0. Zack MacEwen a été l’autre buteur des locaux, tandis qu’Ivan Kulbakov a cédé quatre fois contre 22 lancers.

Il s’agissait du troisième d’affilée entre les deux équipes, qui s’étaient partagé les honneurs des deux premières rencontres à Laval, le week-end dernier.

Froese a écopé une punition majeure pour avoir donné de la bande tard en première période et les Comets se sont mis en marche. Grenier s’est aussi retrouvé au banc des punitions pour bâton élevé et Kero a inscrit son premier but à la suite d’une passe transversale de Jonathan Dahlen.

Seulement 54 secondes plus tard, et alors que Froese était toujours au cachot, Kero est revenu à la charge en profitant d’une rondelle libre dans l’enclave.

Froese et Grenier se sont rachetés en unissant leurs efforts pour réduire l’écart après 3:00 de jeu en deuxième période. Grenier a inscrit son troisième but de la saison en saisissant un retour après un lancer de la ligne bleue par Froese.

Audette, en avantage numérique, et Alain ont ensuite marqué dans un intervalle de 14 secondes, mais MacEwen a répliqué pour les Comets 1:14 plus tard, nivelant le score à 3-3 et mettant fin à la soirée de travail de McNiven.

Chaput a donné les devants pour de bon au Rocket après 8:21 de jeu en troisième période, une seconde après la conclusion d’un avantage numérique. Il a inscrit son quatrième but de la saison en déviant un tir de la ligne bleue de Jake Evans.

Les Comets ont profité de deux de leurs quatre occasions en avantage numérique, tandis que le Rocket été 1-en-6.

Le Rocket disputera ses deux prochains matchs à Cleveland, vendredi et samedi, face aux Monsters.