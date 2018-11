CARLSBAD, Calif. — L’agent du joueur autonome Bryce Harper et de plusieurs étoiles du Baseball majeur a qualifié les équipes en reconstruction de «cancer contre la compétition» qui a mené à une baisse de quatre pour cent au niveau des assistances.

Alors que les dirigeants du baseball évaluent la possibilité de changer les règles pour favoriser l’attaque et accélérer le rythme des matchs, Scott Boras a déversé son fiel contre plusieurs équipes qui ont fait partie des 17 ayant attiré moins de spectateurs en 2018 que la saison précédente.

Boras a noté que l’équipe de baseball de l’université Louisiana State a affiché une meilleure moyenne de spectateurs lors de ses 37 matchs à domicile que les Marlins de Miami lors de ses 81 rencontres — 10 786 contre 10 014.

Il a aussi vilipendé les Twins du Minnesota et les Blue Jays de Toronto, l’équipe qui a affiché la baisse la plus importante au niveau des assistances avec 878 000 spectateurs de moins pour un total de 2,33 millions.

«Ils ont perdu près du tiers de leurs partisans en raison de la « grippe bleue » en n’attirant pas des joueurs suffisamment intéressants dans leur marché», a dit Boras au sujet des Blue Jays.

Boras a avantage à encourager les clubs à dépenser, préférant voir les équipes offrir de gros contrats aux vétérans — particulièrement ses clients — plutôt que de faire confiance à la jeunesse.

La foule moyenne du Baseball majeur a chuté à 28 830 cette saison, le chiffre le plus bas depuis 2003 et après 14 saisons consécutives au-dessus des 30 000. Six stades ont affiché la moyenne la plus faible de leur histoire. Boras a pointé du doigt les équipes qui ont connu des saisons difficiles, alors que trois formations ont connu des saisons d’au moins 100 défaites pour une deuxième fois depuis 1985 et une première fois depuis que quatre équipes l’ont fait en 2002. Huit équipes ont connu des saisons d’au moins 95 défaites, une première dans l’histoire du Baseball majeur.

«Ça réduit le nombre de partisans et ça coûte des millions de dollars pour reconstruire la base de partisans», a affirmé Boras.

Boras espère voir Harper signer le contrat le plus lucratif de l’histoire, fracassant le contrat record de 13 saisons et 325 millions $ US signé par Giancarlo Stanton avec les Marlins de Miami, qui l’ont échangé aux Yankees de New York en décembre dernier.

Les Nationals de Washington ont tenté de convaincre Harper, qui est âgé de 26 ans, de rester avec l’équipe, mais le gérant des Nationals, Mike Rizzo, a indiqué que Harper n’avait pas répondu à leur dernière offre.

«Il va faire ce qu’il a à faire et nous allons faire ce que nous avons à faire, a dit Rizzo. Nous l’avons repêché, nous l’avons payé et développé. Il est devenu l’un des meilleurs joueurs du circuit en portant notre uniforme.»

Pendant que les directeurs généraux se rencontraient entre eux et discutaient avec les agents, les réunions formelles tournaient autour des mécanismes du sport, alors que le commissaire Rob Manfred et son équipe s’inquiètent de la baisse des chiffres offensifs et de la hausse du nombre de retraits sur des prises. La moyenne au bâton des frappeurs a chuté de sept points pour passer à ,248, la plus faible depuis 1972 — la dernière saison avant que la Ligue américaine adopte la règle du frappeur de choix.

Le nombre total de retraits sur des prises a battu un record pour une 11e saison de suite et a été supérieur au nombre de coups sûrs pour une première fois dans l’histoire du Baseball majeur.

«Je crois que les partisans aimeraient voir la balle être placée en jeu un peu plus souvent, a reconnu le président des opérations baseball des Cubs de Chicago, Theo Epstein. Je crois que la MLB souhaite rendre le produit plus intéressant pour les partisans. Si ça veut dire placer la balle en jeu plus souvent, vous devez alors trouver des manières d’influencer cela.»

Le directeur général des Angels de Los Angeles, Billy Eppler, ne croit pas que des changements devraient être appliqués.

«Je crois que nous devrions accepter cette évolution plutôt que d’essayer de la contrer, a-t-il dit. Pourquoi y a-t-il plus de retraits au bâton? Peut-être que c’est parce que les lanceurs effectuent des tirs à trois milles à l’heure et demi de plus qu’il y a sept ans. Les balles cassantes sont meilleures qu’avant. Il y a plus de technologies autour du sport. Et vous pouvez mieux choisir comment affronter chaque frappeur.»

Les discussions devraient se poursuivre la semaine prochaine lors des assises des propriétaires, à Atlanta. L’Association des joueurs semble aussi plus ouverte à des changements aux règles que par le passé. Le Baseball majeur devra toutefois d’abord formuler clairement des propositions de changements aux règles, un processus qui devrait s’étirer au moins jusqu’aux assises d’hiver en décembre, à Las Vegas, et possiblement en janvier.