OTTAWA — Plusieurs Québécois, dont Laurent Dubreuil et Valéris Maltais, font partie de l’équipe de patinage de vitesse longue piste dévoilée par Patinage de vitesse Canada, jeudi, pour représenter le pays sur le circuit de la Coupe du monde cette saison.

Un total de 11 athlètes, dont Dubreuil, de Lévis, Christopher Fiola, de Montréal, Antoine Gélinas-Beaulieu, de Sherbrooke, et David La Rue, de Saint-Lambert, participeront d’abord aux Coupes du monde d’Obiharo, au Japon, du 16 au 18 novembre, et de Tomakoma, du 23 au 25 novembre.

Dubreuil a notamment aidé le Canada à remporter deux médailles d’or au sprint par équipe en Coupe du monde la saison dernière.

Quant à Fiola, Gélinas-Beaulieu et La Rue, ils en seront tous à leur deuxième campagne sur le circuit. Fiola, qui prenait part aux épreuves de départ en groupe la saison dernière, cherchera à faire sa marque sur de plus courtes distances, tandis que La Rue, qui a obtenu deux médailles aux Championnats du monde juniors l’hiver dernier, passera aux rangs seniors à temps plein.

Six autres athlètes, dont Maltais, de Saguenay, et Alex Boisvert-Lacroix, de Sherbrooke, se grefferont au groupe en décembre en vue des Coupes du monde de Tomaszow Mazowiecki, en Pologne, et de Heerenveen, aux Pays-Bas. Il est à noter qu’Olivier Jean, de Lachenaie, participera uniquement à la Coupe du monde de Heerenveen.

Maltais, qui a participé à trois Jeux olympiques en courte piste, fera ses débuts à la Coupe du monde en longue piste moins d’un an après être passée d’une discipline à l’autre.

Les athlètes qui représenteront le Canada à l’échelle internationale cette saison ont obtenu leur place dans l’équipe en vertu des résultats enregistrés la saison dernière, ou encore à cause de leurs résultats aux Championnats canadiens de distances individuelles tenus le mois dernier à Calgary, en Alberta.