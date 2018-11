TOKYO — J.T. Realmuto et Amed Rosario ont produit deux points chacun et les étoiles du Baseball majeur ont vaincu les Yomiuri Giants dans un match préparatoire à leur série de six rencontres contre l’équipe nationale du Japon.

Juan Soto, finaliste au titre de recrue par excellence dans la Nationale, a frappé un double qui a touché le toit du Tokyo Dome en troisième manche, poussant Yadier Molina au marbre. Realmuto a suivi avec un autre coup de deux buts, avant que Rosario ne produise deux points de plus à l’aide d’un simple.

Les joueurs des Majeures ont inscrit cinq points dans cette manche pour se forger une avance de 7-0.

Realmuto a complété sa soirée de travail avec un circuit en solo au champ opposé.

La série s’amorcera vendredi avec trois matchs en autant de soirs au Tokyo Dome. Les deux équipes visiteront Hiroshima mardi, puis Nagoya, mercredi et jeudi.

Au cours de cette série, les lanceurs ne pourront pas effectuer plus de 80 tirs par match et ceux qui dépasseront le plateau des 50 offrandes devront bénéficier de quatre jours de repos avant d’être de nouveau utilisés.