CARLSBAD, Calif. — Le Baseball majeur et son association des joueurs ne décideront vraisemblablement pas avant la veille de l’ouverture des champs si des modifications seront faites aux règlements dans le but de rendre le spectacle plus intéressant la saison prochaine.

L’adjoint au commissaire Dan Halem a affirmé à la conclusion des assises des directeurs généraux, jeudi, que les rencontres avaient pris fin sans trouver un terrain d’entente. D’autres discussions auront lieu la semaine prochaine quand les propriétaires se réuniront à Atlanta. La direction de l’Association des joueurs se rencontrera plus tard en novembre et les assises d’hiver auront lieu à Las Vegas en décembre.

Les sujets lors des réunions incluront l’utilisation des défensives spéciales, la baisse de l’utilisation des lanceurs partants et les technologies qui aident à voler les signaux. L’ajout d’un chrono de 20 secondes entre les tirs et les règles autour du ballottage, de la date limite des transactions et de la liste des blessés seront aussi à l’ordre du jour.

«Nous sommes un produit de divertissement. Nous voulons offrir un produit qui intéresse notre audience, incluant les jeunes, a dit Halem. Nous observons toujours comment le sport évolue de manière organique et nous souhaitons nous assurer d’un équilibre au niveau des enjeux compétitifs.»

L’Association des joueurs du Baseball majeur (MLBPA) doit accepter tout changement pour qu’il soit appliqué, mais le Baseball majeur peut imposer de manière unilatérale un changement s’il est annoncé un an d’avance.

Le Baseball majeur a limité le nombre de visites au monticule sans changement de lanceur en 2018 et la durée moyenne d’un match de neuf manches est passée de 3 heures 5 minutes et 11 secondes en 2017 à 3:00:44 en 2018. Elle était toutefois de 3:34:50 lors des séries éliminatoires, comparativement à 3:29:28 en 2017.

«Ça va dans la bonne direction», a dit Halem.

Le commissaire Rob Mandred a exprimé des inquiétudes concernant le produit sur le terrain, alors que le nombre de retraits sur des prises a été supérieur à celui de coups sûrs pour une première fois dans l’histoire du Baseball majeur et la moyenne au bâton des frappeurs a chuté à son plus point le plus bas depuis 1972 — la dernière saison avant que la Ligue américaine adopte la règle du frappeur de choix.

«Je crois que le commissaire a mentionné qu’il aimerait voir la balle être placée plus souvent en jeu», a dit Halem.

Le nombre total de retraits sur des prises a également battu un record pour une 11e saison de suite, alors que les lanceurs lancent plus fort et les équipes se tournent plus rapidement vers leurs releveurs.

«Je crois que nous faisons tout ce qui est possible pour marquer plus de points que l’autre équipe, a noté le président des opérations baseball des Dodgers de Los Angeles, Andrew Friedman. Mais je comprends la frustration de certains partisans avec la hausse des retraits sur des prises et la baisse des balles en jeu pendant les matchs.»