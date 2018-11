CHARLOTTETOWN — Daniel Hardie a brisé l’impasse à 18:10 en troisième période et les Islanders de Charlottetown ont défait les Wildcats de Moncton 5-4, jeudi.

Il a fait mouche d’un tir des poignets après avoir intercepté une passe d’Alexander Khovanov, en zone des Félins.

Avec 14 filets, Hardie se classe deuxième du circuit à ce chapitre.

Jeremy McKenna (deux fois), Jacob Hudson et Jakob Pelletier ont marqué pour les Wildcats, qui avaient remporté leurs huit derniers matches.

McKenna occupe le troisième rang de la ligue avec 33 points, dont 13 buts.

Brett Budgell (un doublé), Nikita Alexandrov et Liam Peyton ont été les autres buteurs des Islanders, qui jouaient devant 2993 personnes.

Le gardien vainqueur Matthew Welsh a fait 30 arrêts, cinq de moins que Francis Leclerc.

Budgell a donné les devants 1-0 aux Islanders à 8:41 au premier vingt, sur son propre rebond.

Alexandrov a doublé le coussin à 15:20 au premier tiers. Posté directement devant le filet, il a redirigé une passe de Thomas Casey.

Les Wildcats ont sorti les griffes en période médiane, marquant trois fois, avant une riposte de Budgell.

McKenna a fait 2-1 dans la première minute, grâce à un tir des poignets du cercle gauche.

Hudson a nivelé le score à 9:39. De l’embouchure gauche, il a converti la passe de Khovanov, un espoir du Wild.

McKenna a complété un doublé 5:06 avant la deuxième pause. Les passes rapides de Mika Cyr et Pelletier ont mis la table pour son tif vif et fructueux, du coeur de la zone adverse.

Budgell a redonné vie à la foule en créant l’impasse 3-3 d’un tir des poignets, à 18:28.

Pelletier a donné les devants aux Wildcats sur le rebond d’un tir de McKenna, à 4:54 en troisième période.

À mi-chemin au troisième tiers, Peyton a créé l’égalité 4-4 de l’enclave, après avoir été repéré par William Sirman.

Pierre-Olivier Joseph, le capitaine des Islanders, aura le même rôle avec le club du circuit Courteau face aux Russes, la semaine prochaine.

L’espoir des Coyotes va porter le C à Sherbrooke et à Drummondville, les 13 et 15 novembre.

Ses adjoints seront Noah Dobson (Titan), Rafaël Harvey-Pinard (Huskies) et Antoine Morand (Mooseheads).

Baie-Comeau 2 Rouyn-Noranda 4

Vincent Marleau a signé un 12e but et les Huskies ont eu raison du Drakkar, 4-2. Seulement 1:24 avant son but, Marleau a contribué au but déterminant de Patrik Hrehorcak.

Saint John 1 Victoriaville 8

Egor Sedyuk a récolté deux buts et une passe alors que les Tigres ont dominé les Sea Dogs, 8-1. Mikhail Abramov a fourni quatre passes. William Poirier a marqué pour les Sea Dogs, qui ont perdu leurs 12 derniers matches.