PHILADELPHIE — Shayne Gostisbehere a touché la cible après 61 secondes de jeu en prolongation après que Dale Weise eut créé l’égalité avec 2:13 à faire en temps réglementaire et les Flyers de Philadelphie ont vaincu les Coyotes de l’Arizona 5-4, jeudi.

Scott Laughton a inscrit deux buts et Travis Konecny a aussi fait bouger les cordages pour les Flyers, qui commençaient un séjour de cinq matchs à domicile — leur plus long de la saison — après avoir récolté sept points sur une possibilité de huit lors d’un voyage de quatre rencontres dans l’ouest.

Jakub Voracek a mis la table pour le but gagnant avec une passe vers Gostisbehere dans l’enclave et le lancer sur réception du défenseur a déjoué le gardien Darcy Kuemper.

Oliver Ekman-Larsson et Michael Grabner ont amassé chacun un but et une aide pour les Coyotes, qui avaient perdu 5-2 face aux Flyers en Arizona, lundi. Brad Richardson et Derek Stepan ont aussi marqué.

Deux des buts des Coyotes ont été marqués en infériorité numérique dans un intervalle de 24 secondes en deuxième période. Ils totalisent neuf buts en infériorité numérique cette saison et ont accordé seulement quatre buts en avantage numérique, devenant la seule équipe depuis 1977-78 à afficher un différentiel de plus-5 en infériorité numérique à tout moment dans une saison.

Kuemper a repoussé 26 tirs. Du côté des Flyers, Calvin Pickard a cédé quatre fois sur 18 lancers en 26:38 de jeu avant de céder sa place à Brian Elliott, qui a stoppé les 16 tirs dirigés vers lui.